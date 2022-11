Se conoce la resolución del Tribunal de Penas de la LNF

El Tribunal de Penas de la Liga Nuevejuliense de Futbol dio a conocer la resolución sobre las faltas cometidas por jugadores en partidos del Torneo de Ascenso, del Torneo de Futbol Femenino y del Torneo de Futbol de Primera A.

REUNIÓN DEL HONORABLE TRIBUNAL DE PENAS DEL 16/11/2022.

EXPTE Nº 401:

PARTIDO DE RESERVA DE ASCENSO DEL 12/11/22 ENTRE ATL. ESTUDIANTES VS. DEF. DE LA BOCA.

SE SUSPENDE en forma provisoria y se los cita para el miércoles 23/11 a las 20.30 horas en la liga a los jugadores CARRIZO Jonathan (38860592) de Atl. Estudiantes y OLAIZOLA Cristian (39832564) de Def. de la Boca.

EXPTE Nº 402:

PARTIDO DE PRIMERA DE ASCENSO DEL 12/11/22 ENTRE ATL. DUDIGNAC VS. ATL. LA NIÑA.

SE AMONESTA a los jugadores VILLARREAL Kevin, CUFRE Ignacio, VILLARREAL Juan, BENITEZ Juan todos de Atl. Dudignac y BALMACEDA Washington, GODOY Julian, VASQUETO Ivo, SANTO DOMINGO Julian todos de Atl. La Niña.

SE SUSPENDE a los jugadores CAMBELLO Julian (43045454) por Art. 200 Inc. “A” “11” por TRES PARTIDOS de Atl. La Niña.

SE SUSPENDE al Sr. GALIANO Juan Ignacio (1794) por Art. 260, 263 y 186 por UN PARTIDOS de Atl. La Niña.

EXPTE Nº 403:

PARTIDO DE PRIMERA DE ASCENSO DEL 12/11/22 ENTRE ATL. ESTUDIANTES VS. DEF. DE LA BOCA.

SE AMONESTA a los jugadores BUSTOS Jorge, ZUÑIGA Dante, CASTILLO Maximiano, HERRERA Tomas, BRENNA Matías, ROSSI Gonzalo todos de Atl. Estudiantes y AMAYA Jonathan, DIGANGUI Federico, BENEDETTO David, OLIVA Agustín todos de Def. de la Boca.

SE SUSPENDE al jugador DIEZ Renzo (36272709) por Art. 201 Inc. “B” “4” por DOS PARTIDOS de Atl. Estudiantes.

EXPTE Nº 404:

PARTIDO DE PRIMERA DE ASCENSO DEL 12/11/22 ENTRE ATL. PATRICIOS VS. ATL. 18 DE OCTUBRE.

SE AMONESTA a los jugadores CHAVEZ Thiago, FERNANDEZ TOLLO Mauro, DEL MORAL Braian, MALFATTO Nicolás todos de Atl. Patricios MAZZOLA Federico, COLOMBO Marcelo, ALONSO Manuel, HERRERA Mauricio, DAGLIO Carlos todos de Atl. 18 de Octubre.

EXPTE Nº 405:

PARTIDO DE CUARTA DIVISION DEL 13/11/22 ENTRE ATL. QUIROGA VS. ATL. NAON.

SE SUSPENDE a los jugadores CASTRO Michel (38916276) por Art. 207 Inc. “C” por UN PARTIDOS, MACCARONI Ramiro (43513705) por Art. 207 por UN PARTIDO ambos de Atl. Quiroga y INVERNOZ Joaquín (38933076) por Art. 207 por UN PARTIDO de Atl. Naon.

EXPTE Nº 406:

PARTIDO DE CUARTA DIVISION DEL 13/11/22 ENTRE AGUSTIN ALVAREZ VS. ATL. 9 DE JULIO.

Se recibe el informe del Árbitro el cual manifiesta que debió suspender el encuentro por el estado del campo de juego tras la lluvia caída y para preservar el mismo ante la disputa de la 1º Div.

Por lo que se resuelve por Art. 109 último párrafo facultar al Consejo Directivo de la Liga a que proceda a reprogramar el encuentro de Cuarta div. Suspendido.

EXPTE Nº 407:

PARTIDO DE CUARTA DIVISION DEL 13/11/22 ENTRE ATL. ONCE TIGRES VS. ATL. FRENCH.

SE SUSPENDE al Sr. ALBANO Javier (1390) por Art. 260, 263 y 186 por UN PARTIDOS de Atl. Once Tigres.

EXPTE Nº 408:

PARTIDO DE PRIMERA DIV. DEL 13/11/22 ENTRE ATL. ONCE TIGRES VS. ATL. FRENCH.

SE AMONESTA a los jugadores ACOSTA Maximiliano, CASTILLO Sergio, CORTES Alan todos de Atl. Once tigres y CERDEIRA Gaspar, RODRIGUEZ Braian, MARTIN, Nicolás todos de Atl. French.

SE SUSPENDE a los jugadores BRACCO Enzo (34029960) por Art. 200 Inc. “A” “1” por TRES PARTIDOS, QUIROGA Braian (40143145) por Art. 207 por UN PARTIDO de Atl. Once Tigres y TORRES Tomas (38042878) por Art. 200 Inc. “A” “1”, 45 y 48 por CUATRO PARTIDOS, MASSICO Federico (33335458) por Art. 207 por UN PARTIDO ambos de Atl. French.

EXPTE Nº 409:

PARTIDO DE PRIMERA DIV. DEL 13/11/22 ENTRE ATL. EL FORTIN VS. DEP. SAN AGUSTIN.

SE AMONESTA a los jugadores BERRESTIAGA Tobías, FERRERO Manuel, IRAOLA Franco todos de Atl. El Fortín y HERRERA Rodrigo de Dep. San Agustín.

SE SUSPENDE al jugador MARTINELLI Alberto (34974883) por Art. 207 Inc. “C” por UN PARTIDOS de Dep. San Agustín.

EXPTE Nº 410:

PARTIDO DE PRIMERA DIV. DEL 13/11/22 ENTRE AGUSTIN ALVAREZ VS. ATL. 9 DE JULIO.

SE AMONESTA a los jugadores ANDRADA Juan, MARTINEZ Francisco, TUDESCO Agustín todos de Agustín Alvarez y AVILES Braian, DISARIO Ramiro ambos de Atl. 9 de Julio.

SE SUSPENDE al jugador GAILAC Alejandro (37029995) por Art. 207 por UN PARTIDO de Agustín Alvarez.

EXPTE Nº 411:

PARTIDO DE PRIMERA DIV. DEL 13/11/22 ENTRE ATL. QUIROGA VS. ATL. NAON.

SE AMONESTA a los jugadores DI ROSSI Eduardo de Atl. Quiroga y CINGOLANI Mateo, MARTINELLI Gabriel, GARCIA Iván, PROL Marcelino todos de Atl. Naon.

EXPTE Nº 412:

PARTIDO DE PRIMERA DIV. DEL 13/11/22 ENTRE F.C.LIBERTAD VS. ATL. SAN MARTIN.

SE AMONESTA a los jugadores ZALAZAR Maximiliano, BASSIO Ignacio ambos de F.C.Libertad y GALASSI Franco, BOGGIANO Tomas, GALASSI Matías, MONJADA Enzo todos de Atl. San Martín.

SE AMONESTA al Sr. MURPHY Juan D.T. del club Atl. San Martín.

SE SUSPENDE al jugador BAYAUT Ezequiel (39485878) por Art. por PARTIDOS, GALASSI Matías (37874409) por Art. 208 por UN PARTIDO, BOGGIANO Tomas (44487321) por Art. 208 por UN PARTIDO todos de Atl. San Martín.

EXPTE Nº 413:

PARTIDO DE FUTBOL FEMENINO DEL 13/11/22 ENTRE BOCA CASARES VS. DEP. CASARES.

SE AMONESTA a las jugadoras MENDEZ Marianela de Boca Casares y RODRIGUEZ Magali de Dep. Casares.

EXPTE Nº 414:

PARTIDO DE FUTBOL FEMENINO DEL 13/11/22 ENTRE AGUSTIN ALVAREZ VS. F.C.LIBERTAD.

SE AMONESTA a las jugadoras DIEZ Belén, LUNA Andrada ambos de Agustín Alvarez y REGUEIRA Laura de F.C.Libertad.

EXPTE Nº 415:

PARTIDO DE FUTBOL FEMENINO DEL 13/11/22 ENTRE ATL. EL FORTIN VS. ATL. FRENCH.

SE AMONESTA a la jugadora PROENZA Oriana de Atl. El Fortín.

EXPTE Nº 415:

PARTIDO DE FUTBOL FEMENINO DEL 13/11/22 ENTRE AGROPECUARIO ARG. VS. S.D. 12 DE OCTUBRE.

SE AMONESTA a las jugadoras GONZALEZ Lara, GONZALEZ Jennifer, GONZALEZ Soledad todas de Agropecuario Arg. Y MUÑOZ Victoria, GUTIERREZ Karen, CHAVEZ Julieta todas de S.D. 12 de Octubre.

EXPTE Nº 400 (Continuación):

Se recibe el descargo por escrito del Club Atl. La Niña y se establece pasar a Cuarto Intermedio para una mayor evaluación hasta el miércoles 23 de noviembre 2022 a las 20.00 horas.