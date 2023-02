Scioli se lanzó como precandidato del Frente de Todos: «Yo sé lo que el país necesita»

El embajador de Argentina en Brasil, Daniel Scioli, se lanzo hoy como precandidato presidencial del Frente de Todos y dijo saber lo que «necesita» el país.

«El ‘cuenten conmigo’ es acá estoy con mi experiencia para hacer lo que haya que hacer», enfatizó Scioli en declaraciones a C5N, donde ante la repregunta acerca de si será candidato a presidente por el Frente de Todos respondió: «Obviamente. Precandidato porque sabemos que hay que atravesar las PASO».

En ese marco, el ex gobernador bonaerense precisó: «Yo no puedo ser indiferente, nunca lo fui. Tampoco puedo encarar algo si no estoy convencido, más a esta altura de mi vida, de que lo puedo hacer bien, que puedo darle un buen servicio al país y cumplir las expectativas».

«Yo sé lo que el país necesita, yo sé lo que la gente quiere«, subrayó el dirigente oficialista, quien afirmó que «cada ciclo democrático tiene una demanda que se va generando en la sociedad».

Al respecto, el embajador puntualizó: «En esta oportunidad seguramente la gente busca experiencia, un dador de confianza, de certidumbre, de tranquilidad, que pueda cumplir con ese preámbulo de la Constitución, promover la unidad nacional, que construya sobre lo construido y no venga a romper todo».

En ese sentido, Scioli argumentó: «La gente ha visto inclusive mi reacción en la adversidad. La derrota en la elección o desgracias que he tenido en mi vida».

«Uno, cuando tiene una adversidad, puede enojarse, patalear, chillar o aprender. Y yo me dediqué a aprender. Porque las derrotas son un aprendizaje para entender a la gente y estar actualizado«, aseveró.

El pasado sábado, el embajador argentino había deslizado su intención de competir en la interna del Frente de Todos a través de una carta que publicó en sus redes sociales.

«Siempre me comprometí. Nunca fui indiferente. No lo seré ahora, en la madurez de mi vida y con la experiencia a favor. La lealtad seguirá siendo mi hoja de ruta», sostuvo en aquella misiva.

En el inicio del escrito, el ex gobernador bonaerense había indicado: «Escribo estas líneas porque siento la necesidad de responder a todos los mensajes que llegan por las redes sociales preguntando por mis planes para este año. Creo conveniente elegir el mismo canal que ustedes utilizaron para continuar el diálogo acerca de una pasión compartida: el futuro de nuestra Argentina. Una vez más les digo: cuentan conmigo. Como siempre».