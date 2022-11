Santilli: «Necesitamos más autonomía para los municipios, para que los recursos vuelvan a los distritos»

En la tarde de hoy, y en la sede del “Polo de Conocimiento San Cayetano”, el Intendente Municipal de Nueve de Julio, Mariano Barroso, recibió la visita del diputado nacional Diego Santilli; a quien acompañó el Intendente de la vecina ciudad de Junín, Pablo Petrecca.

“Es muy importante para nosotros recibir al diputado Santilli, quien en un año no electoral llega nuevamente a nuestra ciudad para observar la continuidad de lo que veníamos trabajando; como así también compartir la visita con el jefe comunal de Junín, con quien permanentemente intercambiamos ideas y proyectos”, expresó Barroso.

Por su parte, Santilli puso de manifiesto su satisfacción por “poder acompañar a Intendentes que marcan un rumbo en nuestra Provincia, como son los casos de Pablo Petrecca y Mariano Barroso”.

“En este caso, es muy satisfactorio para mí observar el avance de este centro tecnológico que apoyamos especialmente, y que hemos visto crecer de manera muy importante en otros distritos como Tandil o Mar del Plata; lo que ahora se replica en esta región, traduciéndose en muchos empleos, más servicios y exportación de servicios al resto del mundo”, completó.

Por otra parte, consultado respecto de la situación del campo y los reclamos de los productores, el legislador evaluó que “el sector está viviendo un momento muy complicado como consecuencia de la sequía; pero más allá de ello, la situación se hace aún más compleja con el tipo de cambio y la presión fiscal”.

“Como si esto no fuese suficiente, hay una cuestión primordial a resolver es la federalización, porque muchos de los distritos generan recursos, de los cuales después les queda muy poco; porque el Estado, con los diferentes tipos de cambio les saca el 50%.

Por eso necesitamos más autonomía para los municipios, para que los recursos vuelvan a los distritos”, enfatizó.

También Santilli manifestó su preocupación por el creciente índice de inflación que aqueja al país, con un 241% en lo que va del presente Gobierno nacional, “con lo cual no hay posibilidad de planificar para las pymes y la producción”.

“En vez de apostar al plan platita, se deberían tomar las decisiones correctas, no adoptando 16 tipos de cambio y no despilfarrando, como sucede en la Provincia, donde se creó el Ministerio de la Mujer, pero se produce una superposición de cargos entre diferentes carteras, con funciones similares”

También recordó que en el Congreso, su bloque logro frenar que el gobierno tenga facultades para aumentar las retenciones al campo, sin embargo opino que el presupuesto; si antes era un dibujo, ahora es algo que no tiene sentido hacia la producción y el desarrollo de generación de empleo, por lo que planteo que «se deben atender cinco cuestiones fundamentales”, entre las que mencionó: “ alimentos que el mundo necesita, la generación de energía con una gran reserva gasífera, de petróleo y litio, la producción de minerales, talentos y turismo”. Sin embargo hoy no se puede exportar mas porque no hay crecimiento ya que no se puede importar porque no hay dólares, critico.

Consultado por sus aspiraciones políticas de gobernar la provincia de Buenos Aries y de las internas del PRO, donde respecto a lo segundo lo respondió con un verso del «Martin Fierro» «cuando los hermanos se pelean, lo devoran los de afuera», no esta bueno, dijo y pidió que hay que bajar el tono, que el año electoral es el 2023 y debemos cuidar a nuestra familia chica (Pro), a la familia grande (JxC) y la gran familia, el pais, además cerro diciendo, para eso tenemos las Pasos, disparo.