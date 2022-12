«Santi» Baztarrica se prepara para subirse a un Formula en el 2023

El juvenil piloto de karting Santiago Baztarrica con 15 años fue elegido como el Deportista 2022 en la Fiesta del Deporte de 9 de Julio, cierra así un año de mucho trabajo y con ello los resultados como campeón del Karting de Rotax en Argentina y que culminó con la participación del mundial de la categoría en Portimao, Portugal en noviembre ultimo.

Tras recibir su premio, “Santi” Baztarrica dialogo con los medios de prensa donde subrayo, “fue un año inesperado. Tenía como objetivo otras cosas, pero ha sido increíble lo que hemos logrado con mi equipo y mi familia. Ganamos cinco campeonatos en un año y a eso hay que sumarle que fuimos a representar a Argentina en el Mundial de Karting en Portugal, no tengo palabras para describirlo”, reconoció.

Sobre sus inicios en el Karting, Santiago comento, “cuando yo era muy chico mi papá empezó a correr en autos. Me empezó a gustar, me empecé a enganchar. Me encantó el Karting, a los diez años empecé a correr las primeras carreras. En 2019 logré mi primer campeonato y en 2022 logré muchos, detallo

En cuanto al futuro comento que “es correr internacionalmente afuera en Fórmula. Para el año próximo tenemos planes, en pasar al Fórmula, siempre tratando de representar a 9 de Julio en lo más alto, con la idea primero, en una categoría de fórmula en nuestro país y luego intentar seguir adelante en el exterior.

Sobre lo que es competir en el Karting del Rotax detallo que “hay muchos pilotos buenos. En la parte económica se nos hizo un poco difícil y por suerte varias empresas nos apoyaron, una parte se los debo a ellos.

Finalmente informo que de cara a la próxima temporada comenzare a mediados de enero con pruebas en la fórmula en nuestro país, sin desenfocarnos del Karting”