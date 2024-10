Salvatto: «La Fuerza de Argentina vive en todos nosotros»

Ante un auditorio de mas de 300 personas, en su mayoría jóvenes, Mateo Salvatto dejo un motivador mensaje sobre la capacidad y potencialidades que se dan en Argentina, y que bien permite a un individuo proyectar y emprender.

Por mas de una hora, entre la disertación y respuestas que dio Salvatto, los Salones «11 de Marzo» y «Centenario» respiraban silencio, y los presentes captaban las disruptivas palabras del disertante, que inicio preguntando » a cuanto de uds. le dijeron este pais no sirve para nada», «nada se puede hacer», por lo que insto a «debemos dejar de repetirnos que en este país no se puede hacer nada. Si seguimos así, no lograremos avanzar”, disparo.

Mateo Salvatto tiene 25 años y a los 16 años creo una aplicación dirigida a las personas hipoacúsicas, y durante cinco años estuvo innovando y sorteando obstáculos culturales y sociales. Hoy la aplicación «Háblalo» alcanza a mas de 500 mil personas, treinta y tres empresas la han incorporado, y hay paises interesados por la misma, comento. Empresa en la que trabajan 30 personas. Años atras para muchos era impensado, para mi no, sostuvo ante un publico que también aplaudió su tenacidad por avanzar.

El disertante llevo al auditorio a que se debe tener otra narrativa y dio variados ejemplos de lo que es argentina en el mundo y como desde nuestro pais se le aporta al mundo, pasa en la ciencia, en el futbol, en la musica, en informatica. Argentina es lider en producción agropecuaria, puntualizo entre otros puntos en lo que nuestro pais y su gente se destaca, dijo.

En otro tramo de la disertación, Mateo Salvatto dijo que hay vientos favorables para la argentina. En el mundo muchos hablan de la argentina, otra copa mundial, dos copas americas, el fenomeno Colapinto, y hasta se enojan cuando el Dibu baila, comento. No se a que se debe, pero ya no hablan del desastre que es Argentina, argumento.

