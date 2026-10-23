Ruta 65: En medio de la lluvia, un transporte se despisto

Un camión perdió el control y terminó fuera de la calzada hace instantes sobre la Ruta Provincial 65, en el tramo comprendido entre Los Toldos y Zavalía, a la altura de la estancia Los Hornitos.

El hecho ocurrió durante la noche, luego de las lluvias registradas durante la tarde. En el lugar, uno de los sectores más deteriorados de la ruta, hay pozos de importantes dimensiones que representan un riesgo para quienes circulan, especialmente cuando el agua acumulada dificulta distinguirlos. Justamente durante esta tarde, un vecino había advertido sobre el mal estado de la calzada en ese tramo.

Si bien por el momento no se confirmó qué provocó el despiste, el agua sobre el asfalto y las irregularidades del pavimento podrían haber sido factores de riesgo. Se recomienda circular con extrema precaución por la zona. Hasta el momento, no contamos con información confirmada sobre posibles personas heridas. Fuente Viamonte informa