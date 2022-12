Rodríguez Larreta, sobre la decisión de Alberto Fernández de no acatar el fallo de la Corte: «Quiebra el orden constitucional»

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, advirtió que la decisión del presidente Alberto Fernández de no acatar el fallo de la Corte Suprema de restituir fondos a la Ciudad significa «quebrar el orden constitucional», algo que consideró como un hecho de «altísima gravedad institucional».

«El Presidente de la Nación tomó la decisión de no acatar un fallo de la Corte Suprema de Justicia y decidió presentar una recusación contra todos los jueces de la Corte para evitar que participen del proceso. Esto no es en contra de la Ciudad: es en contra de la Constitución Nacional, de la seguridad jurídica en nuestro país, es en contra de cualquier posibilidad de desarrollo», sostuvo el mandatario porteño.

En declaraciones a la prensa desde la sede del Ejecutivo de la Ciudad, el referente del PRO alertó que el desacato de la Nación es un acto de «altísima gravedad institucional que pone en riesgo las bases de la democracia».

«¿Quién va a confiar en un país donde no se respetan las decisiones de la Justicia? ¿Quién va a invertir? ¿Quién va a generar trabajo? ¿Qué podemos esperar los argentinos si el propio Presidente no cumple la ley? Esto supera todos los límites imaginables», cuestionó Rodríguez Larreta.

Y añadió: «El Presidente decidió quebrar el orden constitucional, violar por completo el Estado de Derecho y atentar contra la democracia. Desde la vuelta de la democracia no hay antecedentes de un Presidente no cumpliendo un fallo de la Corte».

Además, anticipó que presentará una denuncia contra los funcionarios que no acaten la orden judicial del máximo tribunal y ratificó su compromiso de eliminar el impuesto a las tarjetas de crédito una vez que reciba los fondos en cuestión.

Al ser consultado sobre si podría pedir que se embarguen fondos nacionales para que se ejecute la orden del máximo tribunal, Rodríguez Larreta afirmó: «Vamos a tomar todas las medidas necesarias para que se cumpla el fallo».

En ese sentido, también comentó que los interbloques de Juntos por el Cambio en el Congreso «están analizando otras acciones judiciales y legislativas para defender la legalidad y el Estado de Derecho».

«Cumplir la Constitución no es opcional. Si no aceptamos la Constitución, no podemos convivir en una sociedad y la democracia no funciona. Ya lo aprendimos. No volvamos atrás», remarcó.

En su exposición, el mandatario de la Ciudad envió un mensaje a los gobernadores peronistas, que apoyaron al Presidente en su decisión de no acatar el fallo de la Corte Suprema, a lo que definió como un «ataque a la Justicia».

Rodríguez Larreta también embistió contra los gobernadores

«Gobernadores que fueron votados para defender a sus provincias, hoy apoyan el hecho de que el Gobierno nacional pueda arbitrariamente sacarle fondos a un distrito autónomo», señaló Rodríguez Larreta, a la vez que indicó que las provincias «no sufren ningún perjuicio en esta discusión».

Y continuó: «Esta es una pelea por el federalismo. Gracias a este fallo, el Gobierno nacional nunca más va a poder manotearle fondos arbitrariamente a ningún distrito».

«Basta de atropellos. Basta de impunidad. Basta de violar la Constitución. No vamos a permitir que se lleven puesta la República. No vamos a permitir que dejen a la Argentina al borde del abismo. Y no vamos a permitir que les mientan en la cara a los argentinos», subrayó el jefe de Gobierno porteño.

Como cierre, el mandatario de la Ciudad dejó un mensaje en clave electoral: «No tengo dudas de que esta manera kirchnerista de entender el poder se está terminando. Son los últimos actos desesperados frente a un país que quiere cambiar».

«Y aunque crean que con esto me atacan a mí o me generan un daño, lo único que están haciendo es atacar a millones de argentinos en todas las provincias que queremos República, no autoritarismo; que cumplimos la ley y no queremos impunidad; que queremos igualdad, no privilegios; que queremos educación, no adoctrinamiento; que queremos seguridad, no mafias protegidas. Por eso, tampoco tengo dudas de que vamos a cambiar la Argentina. De que vamos a construir una Argentina de ley, de orden, de igualdad, de trabajo y de progreso», concluyó.