Roban más de 1 millón de pesos en herramientas en un campo de 9 de Julio y su propietario asegura “me saca las ganas de seguir trabajando”

Un millonario robo perpetrado en un establecimiento rural del partido de 9 de Julio fue denunciado en la tarde de ayer martes 15 en el CPR 9 de Julio, donde según el propietario, asegura que «lo vivido me quita las ganas de seguir trabajando por mi edad”, comento en dialogo con El Regional Digital.

Se trata de un establecimiento rural de Paraje El Chajá a unos 3.000 metros de la ruta nacional 5, propiedad del productor Rogelio Pieroni, quien detallo que el hecho en principio «se produjo entre la noche del lunes 14 y madrugada del martes 15; y lo descubro en horas de la tarde cuando llego y veo que además de romper la puerta del galpón se robaron un tractor corta césped Husqvarna, me desmantelaron el tractor Deutz ax4100, un compresor, la soldadora, herramientas, rollos de alambres, por lo que estimo me han robado mas de 1 millon de pesos«, evaluó y aseguro que quien lo hizo no fue una sola persona, ya que cargar el tractor corta césped no es fácil, además dieron vuelta todo el galpón. No quiero ni ingresar comento en una comunicación telefónica con este portal mientras recorría el poco ganado que tiene.

Rogelio con 72 años es un pequeño productor mixto de no mas de 100 has. y recordó que comenzó a trabajar a los 18 años y “nunca he parado, esto me quita las fuerzas no por lo económico, porque se puede recuperar, pero las fuerzas no es fácil, no quiero arreglar el tractor, lo vendo como esta”, expreso dolido reforzando la decisión que está tomando en no trabajar el campo y aseguro que lo alquilara.

12 de Octubre y El Chajá: productores integran un grupo de whatsapp

En tanto una productora rural de la zona, Claudia conto en un audio a El Regional Digital que más de medio centenar de productores rurales de 12 de Octubre y El Chajá integran un grupo de whatsapp a modo de protegerse, advertirse, mantener una comunicación y ante la menor sospecha informar y comunicarse con la Patrulla Rural.