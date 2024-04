Reunión entre Kicillof y la Mesa de Enlace Bonaerense: «El gobernador tomó nota en esto de disminuir la incidencia del impuesto en la rentabilidad agropecuaria»

La reunión que se dio este lunes en horas de la tarde entre entre el gobierno de Axel Kicillof y de la Mesa de Enlace Bonaernese, y de la que participaron otras entidades ligadas a la producción agropecuaria, dejo en claro cual es la necesidad de los productores agropecuarias de la provincia, en cuanto reclamo al Estado provincial, sobre el IIR (Impuesto Inmobiliario Rural).

Al respecto, Horacio Salaverri, presidente de CARBAP, manifiesto ante la consulta de El Regional Digital que da conformidad el poder dialogar todo esto y eso es rescatable. Sin embargo ya el primero de marzo le habíamos enviado una nota al gobernador, haciéndole saber nuestra preocupación y solicitándole ya algunas cosas que nunca fueron cumplidas hasta ahora. La nota no fue contestada, más allá de algunas reuniones que tuvimos con el ministro Rodríguez, recordó el directivo rural.

Salaverri comento que el gobernador inició la reunión haciendo un raconto de su gestión sobre el sector agropecuario, pero más allá de las situaciones que él entiende que ha dado y facilitado al sector agropecuario, y la agenda en común que hemos tenido, y es real que haya tenido una agenda en común en el ministerio, sostenía que el impuesto no era un impuesto que tenía una gravabilidad alta y que no era un impuestazo porque tampoco excedía los valores de la inflación. Desde las entidades se plantearon dos cuestiones. Primero, que muchos de los productos agropecuarios no aumentan como la inflación, y en este caso, por citar, puede ser trigo y soja, que no están ni cerca de los valores de la inflación, y otros productos como la lechería tampoco, subrayo el presidente de CARBAP.

Según Salaverri, «tiene que ver que cuando se compara la inflación y los precios agropecuarios están más abajo, o han incrementado mucho menos, digamos, la incidencia real en el tributo, como se denomina, es mayor», defendió el productor rural.

«El gobernador dijo que entendía que la situación del sector respecto a la caída de los precios internacionales y las consecuencias que ha tenido el golpe que ha pegado a través de la sequía en el productor, en esta semana iba a estudiar con su equipo algún tipo de alternativas para poder mejorar la situación del impuesto inmobiliario rural. Así que eso ha sido lo que el gobernador nos manifestó.

Lo importante en nuestro caso es que se pudo establecer con claridad por qué era el reclamo nuestro, un reclamo que tiene un sentido en lo productivo muy claro y que no tenía un origen de tipo político, ni un reclamo por reclamar y nada más. Que también eso hubo que aclararlo para que quede todo bien claro y valga la redundancia», informo Salaverri en dialogo con El Regional Digital.

Así que el gobernador tomó nota de esto y creo que deberá ir por el lado de alguna manera de cómo, disminuir la incidencia del impuesto en la rentabilidad agropecuaria y más en la situación que se está atravesando básicamente, por ejemplo, en la siembra de trigo, planteo Salaverri.