Reunión del Intendente con Delegados municipales: Se trabajara bajo la órbita de Relaciones con la Comunidad

En la mañana de hoy, en el Salón de las Américas; el Intendente Municipal de Nueve de Julio, Mariano Barroso, junto al secretario de Gobierno, Jorge Della Rocca y el Coordinador de Delegaciones, Marcelo Delgado, se reunió con los Delegados Municipales de las diez localidades del distrito, donde se abordó en una amplia agenda de temas que hacen a las necesidades y proyectos que se encuentran en evaluación para cada una de las mismas.

En ese marco los Delegados expusieron distintas problemáticas entre ellas la eliminación de la Oficina de Delegaciones, y a partir de ahora trabajaran con la de Relaciones con la Comunidad. También se abordó lo referido a maquinarias entre ello la reparación de algunas de ellas como lo más importante del encuentro con el Jefe Comunal.

Asimismo, se trazó una evaluación del trabajo realizado durante el año que finalizó, en el contexto particular que impone la pandemia, donde no obstante no se detuvo la ejecución de diferentes obras, informaron desde el Municipio.