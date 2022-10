Retenciones agrícolas: El Bloque FdT retiro la delegación de facultades para fijar derechos de exportación

Fueron más de 17 horas de debate. El oficialismo se vió cercado cuando se demoró el inicio de la sesión por falta de quórum, pero algunas concesiones a último momento permitieron que el oficialismo pudiera arrancar con el debate del Presupuesto 2023, incluso con el acompañamiento de una parte de la oposición.

El debate se centró, por parte de la oposición, en la crítica a los índices macroeconómicos, el blanqueo de capitales, el déficit fiscal y el impuesto a la ganancia a los jueces. Desde el oficialismo, hubo una defensa del proyecto aduciendo que se trataba de la hoja de ruta para el 2023 y la necesidad de contar con la ley para la gestión gubernamental.

Vinculado a la delegación de facultades legislativas, desde todos los bloques de la oposición alertaron que ese artículo era un “cheque en blanco” que iba a ser utilizado por el gobierno para un inminente aumento de los Derechos de Exportación, con ejemplos concretos de una potencial suba de las alícuotas a un 15% para carne, leche, trigo, maíz y economías regionales, entre otros.

También se hizo referencia que esa delegación implicaba mayor presión impositiva al campo, el ahogo de las economías regionales, un sesgo antiexportador y la resignación de atribuciones legislativas y constitucionales que le son propias -y la potencial judicialización del tema-.

Tiempo de descuento

Minutos previo a la votación, tres ex ministros de Agricultura -Alejandro Rodriguez (Consenso Federal-Buenos Aires), Ricardo Buryaile (UCR-Formosa) y Carlos Gutierrez (Hacemos pro Córdoba)- pidieron que el oficialismo elimine el artículo.

Pero Germán Martinez (FDT-Santa Fe), jefe de la bancada del oficialismo justificó que, a través del artículo 755 del Código Aduanero, en materia aduanera y con reconocimiento constitucional, el Poder Ejecutivo puede fijar los gravámenes aduaneros

Sin embargo, Buryaile cruzó el argumento de Martinez y dijo que no hay legislación de la Corte Suprema que lo avale, pero sí hay fallos en primera instancia que hablan de la inconstitucionalidad de la defensa de la norma.

Finalizado el debate, Carlos Heller (FDT-Caba) aceptó retirar el artículo y no ponerlo a consideración en votación, aunque aclaró que desde el bloque no coinciden con los argumentos alegados y que el Poder Ejecutivo cuenta con esa facultad.

El proyecto, que recibió media sanción, será girado a la Cámara de Senadores que espera comenzar a darle debate la semana siguiente para apuntar a la sanción definitiva hacia mediados de noviembre.

Barbechando