Respira la vaca: China se prepara para retomar las compras y mejora el precio

El precio de la vaca empezó a mostrar un repunte y tuvo una mejora de 13% en relación a las cotizaciones de las últimas tres semanas.

“Habiendo tocado un piso a fines de octubre, logró recuperar casi un 30% de lo perdido desde inicios de septiembre”, señalaron desde el Mercado Rosario Ganadero (Rosgan).

En los últimos remates en el Mercado de Cañuelas, esta categoría se afirmó sobre los $170 por kilo, una mejora de $20 durante el período analizado. Esta mejora ocurre mientras China empezó a dar algunas señales en relación a un paulatino relajamiento en las medidas de control de Covid.

Los precios en el gigante asiático, que concentran el grueso de las exportaciones argentinas, preocupa a la industria frigorífica. En los últimos meses, las cotizaciones de ese destino cayeron de U$S 6.000 por tonelada a U$S 4.500. Por el lado de Europa, la caída fue más pronunciada, al pasar de U$S 17.000 por toneladA a U$S 9.000.

En este punto, la entidad rosarina señaló que el mercado se prepara para una potencial reaparición de los compradores, a partir de una disminución en los stocks de carne del gigante asiático.

FAENA Y EXTRACCIÓN DE VIENTRES

Los dos últimos meses del año se caracterizan por una menor oferta de esta categoría, por una cuestión estacional. El dato a tener en cuenta es que la seca aceleró la salida de vientres de los campos, situación que impactó en los números de faena.

En los primeros diez meses de 2022, la industria procesó 2,06 millones de cabezas de vacas. En relación al mismo período del año pasado, la faena de esta categoría registró un incremento de 200.000 cabezas.

“Si bien el año pasado la faena de vacas se vio fuertemente afectada por el cepo impuesto a la exportación, en la comparativa histórica el 2022 también se encuentra dentro de los años de mayor faena de vacas”, señalaron. Para encontrar cifras más altas, hay que remontarse a los ciclos 2008/09 y 2018/19, con 2,6 y 2,2 millones de cabezas, respectivamente.

Por el momento, la fábrica de terneros no corre peligro para el próximo año. “A pesar del elevado número de vacas enviadas a faena durante este año, podriamos afirmar que aún no estamos ante un proceso de liquidación neta de vientres“, reconocieron.

Infocampo