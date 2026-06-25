Respaldan la certificación gratuita y voluntaria del Renatre para promover prácticas laborales sostenibles en el campo

La Comisión de Asuntos Agrarios de la Cámara de Diputados bonaerense recibió a representantes del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), quienes presentaron la “Certificación Empresarial de Prácticas Laborales Sostenibles”, una herramienta destinada a reconocer a empresas rurales que cumplen con la normativa vigente y promueven condiciones laborales responsables.

Durante el encuentro se analizó la posibilidad de impulsar un proyecto de declaración para acompañar y visibilizar esta iniciativa desarrollada por el Renatre, que es de carácter gratuito y voluntario, y busca fortalecer las buenas prácticas dentro del ámbito rural.

La certificación apunta a promover procesos de Conducta Empresarial Responsable y de debida diligencia, orientados a identificar, prevenir y mitigar posibles impactos negativos en las operaciones, las cadenas de valor y los entornos rurales donde las empresas desarrollan sus actividades.

Al respecto, la diputada Silvina Vaccarezza destacó la importancia de acompañar este tipo de iniciativas y señaló: “Es fundamental seguir generando herramientas que permitan reconocer a quienes hacen las cosas bien en el sector agropecuario, promoviendo el respeto por los derechos laborales y fortaleciendo un campo más responsable y sostenible”.

“Desde la Legislatura tenemos que acompañar políticas que aporten al crecimiento del interior productivo, porque el desarrollo del campo va de la mano de mejores condiciones para los trabajadores y de empresas comprometidas con su comunidad”, agregó.

En representación del Renatre participaron el productor agropecuario de Junin, Rodrigo Esponda y Maximiliano Hugo Ruggeri, delegados de Buenos Aires Norte y Centro respectivamente, quienes explicaron los alcances de la propuesta y la importancia de fomentar prácticas laborales sostenibles en el sector agropecuario.

Del encuentro participaron los diputados Analía Corvino, Silvina Vaccarezza, Esteban Acerbo, Viviana Guzzo, Sabrina Inés Sabat, Oscar Liberman, Valentín Miranda, Paula Bustos, Luciano Bugallo, Marcela Basualdo y Carlos Puglelli.