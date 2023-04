Repercusiones del nuevo Dólar Agro: «Son la necesidad y la urgencia que tiene este Gobierno para llegar a octubre sin que se quiebre todo»

Tras conocerse el anuncio por parte del Ministro de Economía del gobierno argentino, Sergio Massa acerca del nuevo “Dólar Agro”, donde planteo que es fortalecer el ingreso de reservas al Banco Central, hablo de beneficios para los productores afectados por sequía (es el tercer anuncio de esta característica y nada se ha publicado en el boletín oficial),y en tercer lugar un castigo a aquellas agroexportadoras que no liquidaron, unos 3.700 millones de dólares al gobierno.

En ese marco desde la Sociedad Rural de 9 de Julio, su presidente, Fernando Mato expreso que “esto es realmente una necesidad del gobierno que no tienen nada que ver con una ayuda a los productores y que lo único que hace distorsionar los mercados favoreciendo a unos pocos y perjudicando a la gran mayoría. Esto realmente perjudica mucho a todo el sector tambero al productor de cerdos y a los feedlot (es que todo el alimento balanceado incorpora soja y eso aumenta el valor). En si son medidas, donde el Gobierno tiene una gran capacidad para dibujar como que son medidas para un sector y en realidad son la necesidad y la urgencia que tiene este Gobierno para llegar a octubre sin que se quiebre todo y se prenda a fuego en sus manos, subrayo Mato en dialogo con el programa radial Acontecer Rural por FM 102.7 Radio Amanecer.

El titular de la Rural de 9 de Julio, recordó que en el anuncio se habló de economías regionales, y ni siquiera se saben cuáles van a ser. Se hace un anuncio sin saber la mitad de la medida como va a ser o sea es una improvisación total de este gobierno, y realmente el daño que le está haciendo al país con la inflación al nivel que está y con intervenciones en distintos mercados, es enorme y lamentablemente esta medida nos impacta a nosotros como sector agropecuario, pero también impacta a la población porque hay una parte de los fondos que lo tiene que poner el Estado y eso es más emisión y cuando hay más emisión hay más inflación, sostuvo en sus declaraciones radiales.

Consultado sobre los anuncios de beneficios para productores en sequía, el presidente de la Rural de 9 de Julio lamento diciendo “realmente hacen anuncios cinco veces de lo mismo con distintas palabras, y realmente cuando tiene que plasmarse en una firma de un decreto no se plasma y bueno queda ahí todo a mitad y solamente en el anuncio, expreso.

Por ultimo Fernando Mato tras cuestionar estas medidas del gobierno, opino que las medidas que sirven son tener un dólar competitivo, resulta que hoy tenemos una gran variedad de dólares (turismo, Qatar, vino, soja, blue, importación, etc) , y no es así, ya que se requiere que las reglas de juego sean claras y no como las que están que confunden a toda la inversión posible, resalto.