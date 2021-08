Renuncio Víctor Tonelli a la Mesa de las Carnes. Podría haber alguna renuncia mas?

Sobre el fin de la pasada semana se conoció acerca de un borrador sobre exportación de carne que el Poder Ejecutivo presento al Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), que si bien lo integran más de 60 cámaras o asociaciones de la producción y la industria agropecuaria, productores rurales no lo toman como un interlocutor para resolver sus problemas, como el actual la apertura de exportación de carnes, más allá que el Gobierno insiste en hablar con el conglomerado agro productivo.

En ese marco se conoció que el pasado viernes el reconocido asesor y consultor ganadero Víctor Tonelli integrante en la coordinación de la Mesa de Carnes, que nació en el 2014, y tras fuertes críticas a la mesa cárnica sobre la posición que esta tiene para con el gobierno de turno, que cerró la exportación de carne primero total y luego parcial, dio a conocer que renuncio a la misma.

Cabe destacar que este año en lo que respecta a las negociaciones para la reapertura de exportación de carnes, Tonelli no se cayó denunciando favoritismos por parte del gobierno a algunos exportadores.

Ahora, cuando el Poder Ejecutivo se aprestaba a presentar el Plan Ganadero, al Consejo Agroindustrial, Tonelli informo en dialogo con AM 970 Radio Génesis, anuncio que tomo la decisión de presentar la renuncia a la Mesa de las Carnes, no puedo seguir acompañando las ideas en la gestión a quienes la conducen.

En tanto que opino que el mentado Plan Ganadero del Gobierno, no es un plan y está elaborado por el mismo gobierno que durante 10 años nos mantuvo fuera del mercado y ahora está haciendo lo mismo, por lo que es un mero relato eleccionario y no tiene contenido, ya que un verdadero plan necesita de un compromiso y confianza de largo plazo de todos los integrantes, además que lo elaboren funcionarios que cerraron los mercados, no es serio”.