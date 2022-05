Renta inesperada: Kicillof “miró” balances de las empresas y pidió “reflexionar”

En medio de la discusión sobre la posibilidad de cobrar una contribución especial por una “renta inesperada”, el gobernador bonaerense Axel Kicillof les mandó un mensaje a los empresarios argentinos al asegurar que estuvo mirando los balances de las compañías, y en ese sentido les pidió reflexionar para avanzar en la distribución de la riqueza.

“Estuve mirando balances de varias empresas, con números muy, muy buenos. Uno se alegra. Luego de la pandemia, uno se alegra cuando a los empresarios argentinos les va bien”, arrancó Kicillof este lunes en un acto en Lanús, donde firmó un convenio para obras de asfalto en distritos de la tercera sección. Y continuó: “Lo que les quiero pedir por favor desde acá, desde Lanús, es que esos empresarios a los que les va bien que sepan también que no les puede ir bien si no les va bien a los trabajadores”.

En esa línea, acompañado por Martín Insaurralde (jefe de Gabinete de la Provincia), Cristina Álvarez Rodríguez (ministra de Gobierno) y Leonardo Nardini (Infraestructura), el gobernador advirtió que no le puede ir bien a un sector en detrimento de otro, y también pidió un esfuerzo al Estado para avanzar en la distribución de la riqueza.

“No les puede ir bien, porque eso dura poco, no es sustentable. Nadie puede estar contento si el resto sufre. Somos una sociedad, una comunidad, así que aquellos a los que les está yendo bien y están teniendo años de prosperidad tendrían que reflexionar sobre esto y dar ese paso”, dijo.

Y remarcó el papel que debe tener el Estado para que la riqueza se distribuya de una manera más justa. “Obviamente el Estado también tiene un papel regulador en esa cuestión. En momentos como este, uno observa las economías mundiales y los Estados tienen que participar en la mejora de la distribución de la riqueza. Es una tarea que tenemos que dar lo más rápido posible”, sostuvo.

Por otra parte, el mandatario hizo un repaso por la historia de la coparticipación en la provincia de Buenos Aires, que en la década del ‘80 cedió unos puntos que nunca recuperó, pese a que con Eduardo Duhalde se puso en marcha el fondo del conurbano. “Muchos señalan al conurbano. Pero varios de los que lo pueblan fueron expulsados de donde nacieron por falta de oportunidades”, indicó antes de lanzarse a la lección.

“La Provincia cedió puntos de su coparticipación para que la gente se pudiera quedar en el interior del país. Entonces, en el interior habría más medios, oportunidades e infraestructura”, expresó. “Cedimos seis puntos”, remarcó sobre un asunto que lo tiene enfrentado con la administración porteña. “La Provincia de Buenos Aires aporta el 40% de los recursos para coparticipar y recibe el 20% nada más. En otras provincias es al revés”, se quejó en comparación.

“La Provincia fue solidaria en algo que después funcionó mal. No es que no hubo más coparticipación. Nos quedamos sin el pan y sin la torta”, lamentó sobre los resultados de esa decisión. Y añadió: “Mientras allá en la Ciudad está todo asfaltado y con servicios, dicen que la Provincia de Buenos Aires está mal gobernada. No, no está mal gobernada. Faltaron recursos para darle la infraestructura que necesitan 13 millones de argentinos que viven en el conurbano”. (DIB)