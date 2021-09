Regalando beneficios, el FdT a la pesca del voto de 55 o más

El FdT necesita mejorar su performance electoral del 12/09 y afirma que no puede perder otra vez el 14/11, motivo por el cual ha salido a la compra de cuanto elector disponible haya en el mercado de baratijas proselitistas. Y en particular el viernes 24/09 se enfocó en mujeres de 55 o más, hombres de 60 o más y jubilados en general que no vivan de su jubilacion o que no ganen la jubilación mínima.

Es para personas desempleadas, con 30 años de aportes y que les falten 5 años o menos para cumplir la edad jubilatoria: entre 55 y 60 años para las mujeres y entre 60 y 65 para los varones.

La directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, confirmó que el Gobierno trabaja en un decret o de necesidad y urgencia (DNU) para implementar esa jubilación anticipada que alcanzará en una primera instancia a entre 20.000 y 30.000 personas, de las cuales el 90% son hombres.

En declaraciones a la TV Pública, Fernanda Ravera señaló:

Hay personas que trabajaron toda su vida, que tienen sus 30 años de aportes y que, en los últimos años del gobierno anterior o incluso en la pandemia, perdieron su trabajo, no se pueden jubilar todavía y por su edad tienen una enorme dificultad para reincorporarse al mercado formal de trabajo.

Ella destacó que se están «terminando de estudiar los detalles, para que sea una medida seria y para que podamos ofrecer, una vez más, una solución a un problema que tenemos las argentinas y argentinos».

Son personas, en su mayoría varones, que cumplen con los requisitos de aportes y de haber trabajado y que aún no tienen la edad para jubilarse pero, al mismo tiempo, presen tan una enorme dificultad de incorporarse en el mercado formal de trabajo porque son grandes.

Raverta indicó que «será una certeza cuando el presidente (Alberto Fernández) firme el decreto de necesidad y urgencia (DNU) y podamos empezar a recibir a estas personas en nuestras oficinas. El Presidente lo está terminando de evaluar».

Según explicó la funcionaria, el proyecto contempla que los beneficiarios perciban el equivalente al 80% de sus haberes jubilatorios hasta alcanzar la edad jubilatoria (65 años hombres, 60 años las mujeres).

Luego, pasará a cobrar el 100% del haber que le corresponda.

En julio el Gobierno nacional firmó el Decreto 475/21 para que las mujeres puedan sumar de 1 a 3 años de servicios computables para su jubilación por cada hijo. Más de 21.000 mujeres se inscribieron.

De acuerdo con estadísticas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), en marzo la Argentina contaba c on 5.159.630 jubilados y 1.666.655 pensionados, lo que arroja un total de 6.826.285 de beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), establecido por la Ley N° 26.425 y administrado por la ANSeS.

Descuentos

En tanto, se anuncio que los beneficiarios del PAMI que compren un viaje turístico entre el 01/11 y el 31/12 recibirán el 70% de ese gasto en una tarjeta como crédito.

Es otro malabarismo buscando votos en un espacio que, al parecer, requiere de más atención de parte del Gobierno Nacional.

El jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manzur, sostuvo que la iniciativa es un «granito de arena para dejar atrás esta situación tan fea» que fue la pandemia de coronavirus.

Manzur además elogió el trabajo realizado durante la pandemia por quienes lo acompañaron en el escenario: la titula r del PAMI, Luana Volnovich; el ministro de Turismo, Matías Lammens; y el mandatario bonaerense, Axel Kicillof, a quien calificó como «un señor gobernador, con mayúsculas».

No fue un dato menor considerando las versiones que había sobre relevo de Volnovich del PAMI. La afirmación de Manzur fue una confirmación.

Ella sostuvo: «El año pasado los convocamos a cuidarse, ahora los convocamos a salir, a viajar».

Por su parte, Lammens señaló que el Plan Previaje ya es «un éxito tremendo», sin considerar que estaba comparando el año 2021 sin ASPO con el año 2020 con ASPO. Ridículo lo de Lammens, quien agregó: Vendimos el 80% de lo que vendimos el año pasado en sólo una semana. Empezamos a dar vuelta la página.

Fuente: Urgente 24