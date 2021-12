Reclamo salarial: Los EMA solo recibieron la oferta de negociar en los términos de la Secretaria de Trabajo

En la mañana de este martes los empleados municipales autoconvocados (EMA) marcharon hacia el Palacio Municipal donde un grupo de ellos (20) fueron recibidos por el Intendente Municipal Mariano Barroso, quien estuvo acompañado por el Asesor Legal Dr. Juan Luis Buonano y la Lic. Maria Regueiro, del aérea de Recursos Humanos. Allí uno por uno los empleados insistieron en el pedido de una mejora en la recomposición laboral del 36% prevista para el presupuesto 2022, de mejores condiciones de trabajo, y una suba del piso salarial, ya que es muy bajo dijeron, en especial para los ingresantes, que son los que menos ganan, comentaron a la prensa finalizada la reunión.

«Estamos todos dispuestos a querer trabajar pero obviamente por un sueldo digno vinimos aquí pensando que íbamos a tener una propuesta de parte de la Municipalidad de 9 de Julio y no del Ministerio de Trabajo, como nos informó el Intendente», comento Maria Lyonet, por lo que estamos desilusionados, comento y agrego «se firmó el petitorio pero sigue el paro por tiempo indeterminado, manifestaron.

Se trata de 409 empleados que se han manifestado con quita de colaboración laboral y ante esta situación pidieron disculpas a la comunidad por la situación que causa no retirar la basura y pidieron el apoyo a su reclamo.

Finalmente reconocieron que al no estar reconocidos los EMA legalmente para litigar, y si lo sindicatos, expresaron “nosotros no estamos de acuerdo con ninguno de los dos sindicatos y se van a disolver ya que van a comenzar a enviar carta de desafiliación en ambos sindicatos (UPCN y Empleados municipales), esto cuando terminen las cuotas que están pagando, ya que no tenemos apoyo de nada coincidieron ante la prensa.

Hoy 20hs

En tanto luego de la reunión los EMA hicieron difundir para hoy a las 20hs., a una convocatoria frente al Palacio Municipal para seguir reclamando, y concluyeron no vamos a trabajar hasta tanto no nos cite el Ministerio.