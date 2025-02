Recién llegó ¿y ya lo quieren echar? Fernando Brom y su debut turbulento en Ambiente

Fernando Brom, quien fue designado como subsecretario de Ambiente tras la renuncia de Ana Lamas, generó revuelo en sus primeras declaraciones públicas, poniendo en duda su continuidad en un cargo que aún no asumió formalmente. La polémica surgió luego de que Brom reconociera fallas en la prevención de incendios forestales en el país, un tema sensible en medio de la crisis ambiental que azota diversas regiones, especialmente la Patagonia. Sus palabras no cayeron bien en el Ejecutivo de Javier Milei, donde las desvinculaciones han sido una constante en este turbulento 2025.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, salió al cruce de sus declaraciones y relativizó su nombramiento al afirmar que Brom “todavía no es funcionario ni ha asumido” y que “le falta información” sobre la gestión de los incendios. Sin embargo, su designación todavía sigue en curso y que se formalizaría en el Boletín Oficial el próximo lunes. “Cuando Brom efectivamente tome conocimiento de cómo hemos manejado la gran cantidad de ayuda y soporte que hemos dado, seguramente tenga una opinión más atinada”, afirmó Adorni, marcando distancia con las expresiones del futuro funcionario.

Las declaraciones de Brom que generaron polémica

En una entrevista radial, Brom se comprometió a priorizar el manejo de incendios y reconoció que “no lo hemos hecho bien” en materia de prevención. Además, elogió a su antecesora, Ana Lamas, señalando que sufrió “un desborde en sus funciones” y que el tema ambiental “no es ideológico, sino absolutamente ecológico”, un enfoque que contrasta con el discurso habitual del presidente Milei sobre el cambio climático. A pesar de que Adorni sostuvo que Brom aún no está en funciones, el propio designado afirmó que asumió el cargo desde las 0 de este viernes 14 de febrero, lo que generó más confusión.

Despidos y tensión en un 2025 convulsionado

Estas declaraciones no solo pusieron en jaque su nombramiento, sino que también se suman a un contexto de inestabilidad política en el Gobierno de Milei, que ha mostrado poca paciencia a la hora de prescindir de funcionarios. En lo que va de 2025, ya se han registrado múltiples cambios en el gabinete nacional, reflejando tensiones internas y una alta rotación de cargos. Solo en febrero, Mariano de los Heros, titular de la ANSES, Sonia Cavallo, embajadora ante la OEA, y Eduardo Serenellini, secretario de Prensa de la Nación, dejaron sus puestos.

El propio presidente Javier Milei ha justificado estas decisiones con un discurso tajante sobre la necesidad de disciplina interna y alineación con su agenda política. “Si hacen cosas en contra de los parámetros de lo que la gestión defiende, sí, guillotina”, afirmó en una entrevista reciente, dejando claro su enfoque inflexible. Este contexto genera incertidumbre sobre el futuro de Brom, cuyo discurso inicial no se ajustó del todo a la narrativa oficial.

¿Un funcionario sin futuro?

Aunque la designación de Brom como subsecretario de Ambiente parece no correr riesgos inmediatos, su continuidad a largo plazo está en duda. En su habitual conferencia de prensa, Adorni fue claro al expresar que “cuando los funcionarios designados se alejan de los lineamientos del mandatario, tienen que dar un paso al costado”. Este mensaje retoma el enfoque disciplinario que ha caracterizado al gobierno de Milei y que ha provocado salidas inesperadas, como la del legislador porteño Ramiro Marra.

Infocielo