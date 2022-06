Randazzo: “Si el Gobierno no aumenta el corte del biodiesel para solucionar el tema del gasoil, lo hacemos nosotros a través de una ley”

El diputado nacional Florencio Randazzo se refirió hoy a la falta de gasoil y declaró: “el desabastecimiento que hay es preocupante”, y “hay que implementar un aumento en el corte obligatorio del biodiesel con el gasoil”. “Si el Gobierno no lo hace a través de un decreto, lo hacemos nosotros a través de una ley”, anticipó.

Bajo la misma línea, el legislador se refirió a la situación del gas en Argentina. “Podríamos ahorrar muchísimo dinero. Hoy se destinan 7 mil millones de dólares de importación de gas, mientras la obra del gasoducto costaría unos 2 mil millones”, indicó Randazzo, y agregó: “Pero el Gobierno está enfrascado en una interna entre los mismos integrantes de la coalición que es una vergüenza, y vienen desperdiciando un tiempo muy valioso en cuestiones que solo le importan a ellos”.

Al ser consultado por la media sanción de la boleta única, el legislador afirmó: “Lo más importante es que se logró una nueva mayoría, diversa y plural, que se consolide para otros temas: ley de alquileres, el corte del biodiesel y no llegar a tener el problema de desabastecimiento que ya hoy afecta a la producción”.

Para cerrar, se refirió al tema del gasoducto Néstor Kirchner y alertó que “ojalá esté equivocado, pero la obra lamentablemente no se va a realizar”. En ese marco aseguró que “no hay mejor forma de honrar la política que gestionar, y este gobierno no lo hace, por eso no hay tarjetas SUBE, sacar un Pasaporte volvió a ser un problema, y ahora se suma el problema de la falta de gasoil, entre tantas cosas que padecemos todos los días”.