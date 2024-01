Ramallo, cuna de los lingotes dorados.

El sábado nos dirigimos a Ramallo, con la idea de relevar este hermoso pesquero del rio Paraná, la semana anterior un amigo de la pesca, Fernando Rolandi había estado pescando en el lugar y tuvo una tremenda jornada, de muchos dobletes e infinidad de piques de doradillos de hasta 2,5 kgrs, por lo que tardamos 1 minuto al responder a su invitación de volver.

Fuimos con su embarcación, muy cómoda, dotada con el indispensable motor eléctrico, tan necesario para poder realizar buenos casteos.

Llegamos al náutico del lugar temprano, muy cómodo para embarcar y en un instante preparamos la embarcación, subimos los equipos y a navegar.

El equipo del cocodrilo fishing team lo completaron Raul Barera y mi hijo Enzo.

Ya al llegar al lugar elegido para castear nos dimos cuenta de que no iba a estar tan fácil como la semana anterior, las condiciones del rio en siete días habían cambiado muchísimo: había bajado unos 20 cm, el agua estaba muchísimo mas turbia y el viento era muy fuerte (mucho mas de lo que anunciaban los pronósticos) a tal punto que durante toda la jornada nos impidió colocar la embarcación de forma cómoda para hacer los lances.

Pero como siempre decimos, cuando la pesca no está fácil es cuando más nos gusta realizarla.

Empezamos a castear, Raul y Fernando en bait Enzo y yo en spinning, 20 minutos y nada, no se veía movimiento de pescado, ni sardinas que saltaran fuera del agua escapando del ataque de los dorados, cosa que el viaje anterior eran habituales y recurrentes.

De repente en un tiro de Enzo pegado a unos palos, el ataque la clavada, dos saltos de un hermoso dorado y al tercer salto con ese movimiento característico de arqueo : la salida del pez para un lado y el señuelo despedido para otro, el gusto amargo de haberlo perdido pero la alegría de saber que estaban y que había que insistir.

Seguimos pescando, recorriendo los hermosos lugares que posee el Rio allí y Fernando, logro el primero de la jornada, doradillo de 1,5 k aproximadamente, malo, peleador y hermoso a la vez, fotos, y el correspondiente video de devolución para nuestro canal de YouTube.

Ya mas entusiasmados volvimos a seguir insistiendo, de repente detrás de una planta caída en el agua, Fernando acuso un pique, clava e instantáneamente un pique en mi señuelo, los dos trayendo doradillos, lindos, que competían a ver cual hacia mas extravagante pirueta fuera del agua al saltar, los acercamos a la embarcación, filmando el doblete para nuestro canal y casi al momento de subirlos, el que estaba en mi artificial, da un ultimo salto y en el aire como saludándome se desprendió del mismo dejándome sin mi premio.

Luego Raúl prendió otro muy lindo y lo perdió, Fernando logro subir a la embarcación 5 o 6 más, Enzo fallando en otro lindo pique, yo con tres piques mas fallidos, como si comieran con timidez, y en estas condiciones la experiencia en el rio de nuestro amigo se notaba y mucho.

Luego Raúl pudo subir un hermoso doradillo, chiquito pero muy atrevido el cual demostró la voracidad de su especie al atacar un señuelo que seria de la mitad del tamaño de su cuerpo.

Por supuesto no hace falta repetir que todos fueron devueltos en perfecto estado a su hábitat, los que nos da pie a recordarles que: respetemos medidas, cantidades, vedas de cada especie, para así poder darle la posibilidad a nuestros hijos y nietos a que el día de mañana puedan disfrutar de esta pasión tal cual lo hacemos hoy nosotros.

Hicimos un parate en la mitad de la jornada para disfrutar de una comida entre amigos y refrescarnos un poco debajo de la sombra de una isla, pero eso nos puso un poquitos tristes al ver la mugre de desperdicios de anteriores visitantes al lugar, esa es otra de las precauciones que debemos tomar para poder lograr lo que en el párrafo anterior mencionábamos, cuidar el medioambiente y llevar de vuelta nuestra basura a casa para luego tirarla donde corresponde, evitando así muertes de animales por causas de las basuras que dejamos.

El detalle alegre del día lo puso un super lagarto, atrevido quien se acerco para que lo alimentaramos, y hasta se animo a encararnos para pedir más, momento que quedo registrado para la cámaras de nuestro canal, también unas hermosas cardenillas, con sus perfectos copetes rojos, se arrimaron a comer migas que les arrojáramos.

Tipo 5 de la tarde cansados de tantos lances y felices de la hermosa jornada realizada decidimos regresar, para ese entonces el viento no mermaba y estaba complicadito navegar, pero con un timonel de la talla de Fernando no tuvimos problemas en hacerlo en perfectas condiciones.

Moraleja de esta pesca: hay que insistir, volver a intentarlo si un día no pescamos, no desestimar los lugares pues como siempre decimos es pesca no matemáticas y las condiciones de un día al otro son distintas, así que para tener una buena pesca en un lugar lo mejor es ir mas seguido y sobre todo, conversar con guías o lugareños de como esta el lugar en ese momento, como pescarlo ese día, no tengan miedo en preguntar y en aprender, de eso se trata la pesca, un continuo aprendizaje.

Luego nos volvimos a Chacabuco, felices de poder haber realizado otra jornada de este apasionante deporte.

El video de esta jornada estará mañana en nuestro canal de Youtube, para quienes quieran más detalle de este relevamiento.

Gracias por leernos, consultarnos y por seguirnos en nuestras redes: Instagram, Facebook, tic toc y nuestro canal de YouTube como: cocodrilo fishing team.

No queremos olvidarnos de agradecer a quienes hacen posible nuestros viajes: recetas del campo, Centro integral del envase, La nueva Babilonia, Baccos Vinoteca, Pinturería Martínez, Spataro Construcciones S.A, Grupo Ferrari, Carnicería Cer”2”, Alarmas Zona 24, panadería y confitería lo de Juana, electricidad Ushuaia, La Strada confitería y Heisemberg hamburguesería, a 360 logística y distribución, distr. Oficial de Manaos en Chacabuco , a Felipe Costa Di sevo distr. Oficial de quesos el gauchito, a Bloise fibra de vidrio (Junín) y a náutica Conte(Junín).

Por supuesto a Grilon por proveernos de un multifilamento que no tiene igual y a señuelos Rubí y a Cauque por proveernos todo para que nuestros relevamientos tengan efectividad.

Hasta dentro de 10 días con otro relevamiento, abrazo pescador.

Luis o. Ventimiglia

Cocodrilo fishing team

Pescador apasionado.