Quilmes: una brutal pelea entre familias terminó con una joven muerta, dos policías detenidas y u patrullero prendido fuego

Dos policías quedaron detenidas por el brutal enfrentamiento a tiros que terminó con una joven de 27 años muerta en Quilmes. Una de las acusadas pertenece a la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la otra integra la Policía de la Ciudad. Además, un hombre fue apresado por el violento episodio, que también dejó a otra mujer herida y dos efectivos lesionados.

La balacera ocurrió durante la madrugada del miércoles en Villa Monte Matadero, en la zona de Suipacha y Mozart, donde una disputa entre dos familias terminó desatando una verdadera batalla en plena calle.

En medio de los disparos, la joven de 27 años recibió un tiro en el rostro y murió en el acto. Otra mujer, de 67 años, también fue alcanzada por una bala, aunque el proyectil impactó en una de sus piernas y permanece fuera de peligro.

La violencia continuó incluso después de la llegada de los uniformados. Un grupo de personas incendió uno de los patrulleros que había arribado al lugar y los propios vecinos tuvieron que apagar las llamas. La situación fue tan tensa que los habitantes del asentamiento no permitieron que los Bomberos Voluntarios ingresaran para intervenir.

Los disturbios también alcanzaron a los policías que acudieron al lugar. Uno de ellos tuvo que ser asistido después de inhalar humo por el incendio del móvil, mientras que otro sufrió un traumatismo en una pierna luego de recibir un piedrazo.

La secuencia incluyó además ataques contra personas que circulaban por la zona. Según la información incorporada a la investigación, algunos de los participantes llegaron a subirse al techo de un auto y atacaron a sus ocupantes con palos.

Ahora la Justicia intenta determinar cómo comenzó la pelea entre las dos familias y, principalmente, quiénes participaron de la balacera que terminó con la vida de la joven.

Los investigadores también deberán establecer qué hicieron las dos policías detenidas y el tercer acusado durante el enfrentamiento, además de determinar quién efectuó el disparo que provocó la muerte de la víctima.

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