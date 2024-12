Que dice la foto ganadera del 2024 según un Consultor

La ganadería vacuna en Argentina cierra el año con una mínima recuperación de precios en pie, sin embargo como fue su transitar durante el ciclo, tiene varios condimentos, y ello los describió recientemente el consultor ganadero, Rodrigo Troncoso en una Taller Ganadero organizado por Veterinaria Fortín Oeste, donde se reunieron entre 30 y 40 productores ganaderos.

Troncoso describió que junto con los productores se analizo la fotografía de donde estamos parados con la ganadería. Estamos llegando a fin de año y todavía los precios del gordo no repuntan, y la verdad que fue un año bastante difícil de analizar, más allá de la economía Argentina.

Según el ex directivo de la Cámara del Feedlot, «si me pongo un año atrás la expectativa que tenía no era ni buena ni mala en relaciones de precios. Todo fue un año donde finalmente producir kilos fue relación al precio del gordo barato,. Tuvo una buena relación pero lo que uno esperaba a principio de año hubiese esperado tener los insumos más caros con relación al Novillo y la verdad que estuvieron bastante bien.

https://www.youtube.com/watch?v=oofNgJYfZJQ

Para Troncoso, lo más complicado que tenemos obviamente es el consumo interno, lo que era esperable ante un gobierno con una política de empezar a evitar el déficit y llegar a déficit cero de emisión, lo que restringió la capacidad de compra del consumidor, evaluó.

Al referirse a la exportación, dijo que se desarrollo con altos y bajos volúmenes, sin embargo estamos batiendo récords este año con lo, cual eso es muy bueno en cuanto a los volúmenes de exportación. Capaz los recios a lo largo del año no fueron los que hubiese uno esperado pero están repuntando ahora a fin de año, puntualizo.

Rodrigo Troncoso destaco en el dialogo con El Regional Digital que siempre se dijo que el camino para fortalecer la ganadería, para darle estabilidad, es la exportación. Yo no me imagino un