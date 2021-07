Que contuvo el “Grito de San Nicolás”, además de mostrar la unidad del campo

Este viernes 9 de julio en la ciudad de San Nicolás se realizó un multitudinario acto denominado «Ciudadanos por la República», donde la organización informo que se contabilizaron más de 10.000 vehículos estacionados, 200 caballos de los gauchos de Güemes y de asociaciones que llegaron de distintos puntos del país, medio centenar de productores de la zona que llegaron con sus tractores, contabilizándose una participación de 65.000 personas, que llegaron de provincias como Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Chacho, San Luis, Buenos Aires, Formosa y Rio Negro

La movilización en San Nicolás incluyó una amplia lista de reclamos. En la proclama final elaborada por las entidades se reclamó al Gobierno “un cambio de rumbo total en lo político, social y económico”. Entre las demandas de ese documento se incluyó medidas que mejoren la educación, la salud, la seguridad, la reducción de impuestos, la defensa de la propiedad privada y el respaldo para la actividad productiva.

Que tuvo la movilización

El encuentro más allá de las duras consignas hacia el gobierno de Alberto Fernández, tuvo una excelente coordinación de Gendarmería Nacional, de la Policía Vial de la provincia de Buenos y de la Policía Comunal de San Nicolás, quienes ordenaron el tránsito de la Autopista Buenos Aires-Rosario entre el tramo ruta nacional 188 y el Parador de dicha ciudad.

No fue una acción rural más de las tantas que se vienen realizando desde el año 2006 a la fecha. Esta tuvo otro condimento: Sus organizadores fueron productores rurales auto convocados, aquellos que en varias oportunidades se han manifestado críticos de la Mesa de Enlace, sin embargo demostraron que más allá de la diferencia y el modo, fue una señal de unidad y fortaleza, con una misma voz, considerándolos sus legítimos representantes con los que Alberto Fernandez debe dialogar.

La movilización estuvo carente de referentes políticos (salvo Patricia Bullrich que quiso captar la atención de los medios montando un caballo y de Luis Miguel Etchevehere entre lugar de la prensa), que pudieran capitalizar el aplauso o reconocimiento de los presentes. Días antes le hicieron saber que debían escuchar lo que el campo debía decir.

Presencia nuevejuliense

Desde 9 de Julio hubo una importante delegación de productores rurales, integrantes de Sociedad Rural de 9 de Julio, comerciantes, agrónomos y jóvenes.

Luis Luberriaga no es de muchas palabras, salió a las 6 de la mañana de 9 de Julio junto a su hijo Francisco y temprano se instaló frente al Palco, lugar donde coloco un queso junto a otros alimentos, a modo de evidencia del esfuerzo de producción y trabajo de la empresa familiar que el integra.

En dialogo con El regional Digital subrayo, “estamos movilizándonos por esta causa, vale la pena ya que queremos recuperar la libertad en nuestro país, pero además viendo para el futuro de nuestros hijos y su libertad”, resalto el productor rural.

Facundo García Robin también tuvo varios motivos para movilizarse a San Nicolás y se los conto a El Regional Digital. Debemos defender la república, la constitución, la libertad como ciudadanos y la producción, poder trabajar, ser lógicos como país, ser serios en la exportación de lo que producimos, que se cumpla lo que establece la constitución nacional, además remarco que por esta decisión de no exportar carne, se nos están muriendo las vacas viejas que con el precio que se paga ahora no alcanza para pagar el flete a Liniers, resalto el productor nuevejuliense.

Por su parte Fernando Mato que llego al Km 228 de la Autopista Buenos Aire – Rosario junto a varios miembros de Comisión Directiva de Sociedad Rural de 9 de Julio, temprano en dialogo con El Regional Digital destaco “la gente de 9 de julio nos acompañó en esta movida muy importante, no solo de productores sino que también se han sumado muchos sectores de la ciudadanía, es un movimiento que intenta mandar un mensaje al gobierno para decirle que hay un montón de cosas que se están haciendo mal, hay que revertirlas, la sociedad no quiere esto, la magnitud de este encuentro lo demuestra, son cambios de reglas constantemente, cerraron la exportación de carnes, de trigo, no podemos producir ni vivir libremente en este país.

Mato comento que “desde Sociedad Rural de 9 de Julio venimos reuniéndonos con toda la clase política local para explicar nuestro pensamiento y forma de ver las cosas donde el dialogo es muy importante”.

Finalizada la movilización Mato evaluó “estamos muy contentos por la convocatoria que hemos tenido. Nos acompañó mucha gente de distintos lugares que está dispuesta a defender la ciudadanía, y como dijo Jorge Chemes, presidente de CRA, no estamos de acuerdo que este gobierno tire al país por la ventana. Esta manifestación va a servir para que se tome en cuenta lo que estamos diciendo y pidiendo desde varios sectores que no es solo el campo”, apunto.

Las voces del Palco

El Grito de San Nicolás, que permanentemente fue ambientado con varias chacareras además de “Resistire” y “Color Esperanza”, tuvo voces representativas en el palco montado sobre un acoplado instalado a la vera de la Autopista, donde a las 11hs con una bendición pastoral y el tenor Jorge Lauria, que se emocionó al cantar el Himno Nacional Argentino, señalando “luego del nacimiento de mis hijos, este fue el mas emotivo”, posteriormente se realizó un minuto de silencio por los fallecidos por covid en el país y el reconocimiento a los trabajadores de la salud, para luego una jubilada dejar un movilizador discurso, luego en representación de los Consignatarios de hacienda, Fernando Saenz Valiente, de la Cámara del Turismo de Rosario, de la Cámara de Inmobiliarias del País, de Comerciantes Auto convocados de Cipoletti, del Comerico de Pergamino, del Comercio de Bragado y de la Cámara de Vinotecas del Pais, del Mercado de Liniers.

Un buen espacio tuvo la educación donde Nerina Infante, representante de Padres por la Educación, se refirió al accionar del Gobierno nacional en tiempos de pandemia, dijo: “Le tienen que devolver a los chicos el derecho a la Educación. En la escuela no se producen los contagios y es el ámbito donde más se cumplen los protocolos”. Luego fue el turno de la docente Virigina Balencis, quien disparo “la pandemia no se combate cerrando escuelas. En tanto que una adolescente, hablo en nombre de los alumnos, donde sumo su pedido de apertura de las escuelas.

Integrantes de la Mesa de Enlace cerraron el acto

Finalmente los presidentes de las cuatro entidades que integran la Mesa de Enlace – SRA, FAA, Coninagro y CRA, fueron los encargados de cerrar el encuentro donde si bien tuvieron las contras las políticas establecidas por el gobierno de Alberto Fernández. Solicitaron diálogo y un cambio de rumbo en materia de política agropecuaria.

El primero en hablar fue Elbio Lauciria (Coninagro) quien subrayo que “el cierre de exportación de Carne es inexplicable y perdemos todos”. El impacto de la medida genera numerosos problemas en todos los sectores de la cadena de ganados y carnes, la mayoría de ellos se han movilizado hoy a San Nicolás. Por lo que ttenemos que seguir unidos, el campo, la industria y todos los sectores de la economía para generar bienestar a nuestro pueblo”.

Posteriormente Nicolás Pino de la SRA subrayo con voz firme al dirigirse al presidente Alberto Fernandez “será difícil la relación si no nos convocan a dialogar. Nos tiene que ayudar a construir y no a destruir”.

Por su parte Jorge Chemes desde CRA dijo “la Mesa de Enlace está más fuerte que nunca y no vamos a permitir que el Gobierno nos pase por encima”.

Sin embargo Carlos Achetoni, desde la FAA en un encendido discurso remarco “el pueblo se tiene que levantar, no estar de rodillas, para que todos puedan desarrollarse, porque no quiero que mis hijos se vayan del país, no es lo que queremos para nuestros hijos. Estoy representando al pequeño y mediano agricultor, que no es escuchado, porque con consignas embusteras nos están llevando a la desaparición. Queremos un desarrollo equitativo, federal. A todos los políticos les pido: anímense a gobernar un país libre”, disparo entre aplausos y ovaciones.