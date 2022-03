Promocionan en 9 de Julio el Censo 2022

En el marco del Censo 2022, en la Provincia de Buenos Aires -como en el resto del país- se lleva a cabo una tarea de promoción para informar a la ciudadanía aspectos generales. Una delegación llegó a 9 de Julio para que este martes 15 y el día miércoles 16 realicen la difusión en el puesto ubicado en calle Libertad frente a la Municipalidad en el horario de 10 a 13 y de desde las 17 hasta las 20.

El supervisor Gerardo Fazzari la gente podrá cargar los datos ingresando a la página del INDEC Censo 2022. «Todos los ciudadanos podrán hacerlo vía on line. Esto tiene varias ventajas como la seguridad, tranquilidad, privacidad. Si bien muchos dicen que no tienen computadoras, las personas mayores tienen familiares con computadoras o dispositivos para hacer el Censo en forma vitural».

«Además ayudamos al Censista porque cuando vaya al domicilio el día 18 de mayo si no lo hicieron de manera virtual tendrán que responder 60 preguntas. Si se hace por Internet, con sólo mostrarle la foto del código QR, el censita comprobará que hicieron el censo y eso demorará 2 o 3 minutos».

La campaña de promoción comenzó en la Costa en Mar del Plata, finalizando en San Clemente. Luego ingresaron al interior recorriendo Balcarce, Tandil, Tres Arroyos, Bahía Blanca, Coronel Pringles, entre otras ciudades.

«Cualquier persona que tenga cualquier duda del Censo puede consultarnos en Plaza Belgrano, frente a la Municipalidad. Los vamos a ayudar para que puedan hacer un buen censo» sostuvo Fazzari quien recomendó a quienes viajan el 18 de mayo que se anticipen haciendo el censo vía Internet. Una vez que se completa el cuestionario, se le saca la foto al código QR, y de esa manera se completa.

Gerardo Fazzari reflexionó acerca de la importancia de la realización del Censo, «que la gente sea partícipe: esos datos serán de mucha utilidad»

DESDE EL 16 DE MARZO AL 18 DE MAYO

El cuestionario digital del Censo 2022 se podrá completar desde el 16 de marzo y hasta el 18 de mayo. Ese último día se llevará a cabo el relevamiento casa por casa: para hacer la encuesta en forma presencial o pedir el comprobante de finalización a quienes lo completaron por Internet.

El Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda por primera vez se realizará en una modalidad mixta. Combinará una etapa virtual con un cuestionario digital para contestar de forma anticipada y una instancia presencial, donde los censistas recorrerán más de 15 millones de viviendas y se estima contabilizar más de 45 millones de personas en todo el país.

Las personas que completen el formulario de manera virtual en el sitio oficial https://censo.gob.ar recibirán en su casilla de correo electrónico un comprobante con un código alfanumérico de seis dígitos que deberá ser presentado el próximo 18 de mayo, decretado feriado nacion