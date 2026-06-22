Programa El Muse a las Escuelas: Mas alumnos se interesan e investigan sobre la historia nuevejuliense

Alumnos de la Escuela Primaria N° 53 de Corbett y de la Escuela Primaria Nro. 6 de Norumbega visitaron en la mañana de hoy el Museo, Archivo Histórico y Centro Cultural “Julio de Vedia”, donde participaron de una enriquecedora jornada destinada a conocer la historia y el patrimonio de nuestro distrito, en el marco del ciclo “Museo a las Escuelas”.

Durante el recorrido por las instalaciones, los estudiantes fueron guiados por el titular del Museo, Roberto Castro, quien les brindó una reseña sobre la historia de Nueve de Julio, compartiendo relatos y detalles sobre el origen y el crecimiento de nuestra comunidad, además de responder las inquietudes de los alumnos.



La visita permitió a los niños conocer de cerca los distintos espacios y el material histórico que resguarda el Museo, promoviendo el interés por el patrimonio cultural local y fortaleciendo el sentido de pertenencia e identidad.