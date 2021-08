Productores rurales además de rechazar la restricción de exportación en carnes y granos, dejaron en claro que no hay una disociación Campo-Ciudad

La fría mañana olavarriense de este sabado 21 de agosto no fue el condimento para frenar a los mas de 200 productores rurales de la provincia de Buenos Aires y La Pampa que se dieron cita en la sociedad rural de esa ciudad, para participar del Consejo Abierto al que convoco CARBAP (Confederacion de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa), donde el mismo se dividió en dos partes: por un lado una exposición de la cadena de la carne, tal como fue en Capital Federal el pasado miércoles 18, y en segundo lugar las autoridades de CARBAP tomaron nota del pedido y reclamos de productores y de entidades rurales, tal cual lo hizo Sociedad Rural de 9 de Julio, presente en el lugar.

La convocatoria para la hora 11 y al aire libre en el predio ferial de Sociedad Rural de Olavarría hombres y mujeres de la producción agropecuaria volvieron a manifestarse en rechazo a las restricciones a la exportación de carne vacuna, donde pidieron por un cambio en la política agropecuaria y si bien hubo productores que se manifestaron por un cese de comercialización, la no compra de insumos, la mayoría de las voces se volcaron por una fuerte comunicación entre sus comunidades donde remarcaron que en el concepto “ellos o nosotros”, defendieron nosotros los productores agropecuarios no estamos disociados de nuestras comunidades, destaco un productor de Tres Arroyos.

La primera parte del Consejo sentó en la mesa a representantes de la carne, desde CICCRA, su presidente Ing. Agr. Miguel Schiaretti, por el lado de los granos, Mariano Otamendi, el vicepresidente del Mercado de Liniers, Alfonso Monasterio, también el Secretario Gral. de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina, Gabriel Vallejos, el presidente de CARBAP Horacio Salaverri y el vicepresidente de CRA, Gabriel Raedemaeker.

El primero en expresarse fue el fundador de AproTrigo, Mariano Otamendi quien expuso como la exportación de granos, principalmente trigo y maíz está cerrada en el año 2020 y se volvieron a cerrar en febrero 2021, el gobierno en acuerdo con los exportadores decidió cerrar y que recién hace 15 días se han vuelto a abrir por solo 500.000 toneladas, cuando en realidad se podrían haber exportado más de 2 millones de Tns. sin embargo ese diferencial, no queda en el productor ni en la encomia local de pueblos y ciudades, remarco el productor de la localidad bonaerense de Loberia.

Posteriormente, desde el Mercado de Liniers, Monasterio quien subrayo que se vive un momento muy delicado, alentó a estar “muy firmes para defender al sector de la carne, al campo, y al Mercado de Liniers, que es referente en materia de precios. En tiempos donde el Gobierno nos busca dividir, la unión hace a la fuerza», arengo.

Por su parte el industrial cárnico de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), Ing. Miguel Schiariti, se explayo recordando lo vivido en el 2006 en el gobierno de Nuestro Kirchner, cerrando la exportación, en el medio estaban los exportadores argentinos que tenían todo preparado para enviarle carne a Alemania por el mundial de futbol que se jugaba en ese país.

Schiariti comento que desde esos días, con los efectos de las diferentes medidas restrictivas que se fueron instrumentaron, nunca generaron lo que gobiernos esperaron: carne barata

El industrial cárnico advirtió que con las actuales restricciones a la comercialización de carne al mundo, el precio de la carne al consumidor aumentó en mayo un 6%, en junio subió un 7,9% y en julio pese a la baja del precio de la hacienda en el Mercado de Liniers, el precio bajó tan solamente un 1%.

Cerró su exposición señalando que “el Gobierno nos quiere disciplinar y durante la pandemia nos encerraron, mientras en la Quinta de Olivos estaban de fiesta. No tienen códigos, no respetan los acuerdos y ahora nos proponen un Plan Ganadero. El mejor plan es la no intervención del Estado en el mercado. Como sector que somos estamos muy pasivos. Entre todos debemos encontrar una salida a una problemática muy compleja», Puntualizo Schiariti en Olavarria.

La jornada del Consejo Abierto de CARBAP en la Sociedad Rural de Olavarría mostro una foto que el gobierno sabrá leer, comento un productor de Azul en dialogo El Regional Digital, señalando esto por quienes estaban en la mesa como el Secretario Gral. de la Federación de Sindicatos de Trabajadores, Gabriel Vallejos quien detallo que hasta el momento no hay despidos masivos en la industria frigorífica, pero si el trabajador sufrió una caída de entre un 40 y 50% del salario real, por la menor faena. «No queremos volver al 2006, donde se despidieron más 16.000 compañeros y más de un centenar de plantas frigoríficas cerradas, porque al gobierno se le ocurrió cerrar la exportación de carnes. Hoy estamos gestionando ante la Secretaría de Comercio Interior para que nos escuchen y sea contemplada la situación de los trabajadores», informo Vallejos a los presentes.

A su turno el Vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Gabriel De Raedemaeker, sumo su cuestionamiento al gobierno de Alberto Fernandez, y reforzó el mensaje de la confederación: “el campo seguirá en la búsqueda de dialogar con los funcionarios y advirtiendo sobre el efecto negativo de las medidas que se están aplicando: «El Gobierno nos puso en la vereda de enfrente, ha elegido el escenario de pelea en lugar del escenario de concertación, de propiciar la producción y el ingreso de divisas y la generación de mano de obra. Hay un 50% de pobreza, que nos duele y avergüenza y el Gobierno limita la producción. Nosotros no podemos más que seguir insistiendo en el camino del diálogo y de advertencia hacia un Gobierno que siempre se ha mostrado hostil con la producción», apunto.

Cerro diciendo «desde la Mesa de Enlace insistimos permanentemente en la necesidad de un cambio rotundo en esta realidad de producción y de manejo del país y necesitamos pelear contra la verdadera causal que es la pérdida de poder adquisitivo de nuestra moneda, la inflación, el manejo de la economía y ese intervencionismo permanente. Lamentablemente nos encontramos con un Gobierno que no está dispuesto a escuchar, y que solo plantea el escenario de la pelea para captar voluntades, votos y en definitiva mantener a esa franja de la sociedad por debajo de la línea de pobreza, denuncio Raedemaeker en el Consejo Abierto de CARBAP.

Por su parte el presidente de la Sociedad Rural de 9 de Julio, Fernando Mato en dialogo con El Regional Digital, finalizada la Asamblea en Olavarría, subrayo que se movilizaron a esta ciudad donde se vertieron distintas posturas de las que tomo nota el Consejo Directivo de CARBAP, para trabajar sobre eso y fundamentalmente haber contado con toda la cadena de la carne presente ha sido muy valioso, remarco.

También quedo en claro que debemos trabajar todas juntas las gremiales, incorporar nuevos actores de la cadena, ya que la misma se ve afectada como el productor rural y contar con una paciencia y fuerza necesaria para seguir manteniéndonos en estado de protesta, aunque no nos escuchen. Pero lo más importante es que la ciudad y el campo, es uno solo, defendió el titular de la Rural de 9 de Julio.

Finalmente el presidente de CARBAP, Horacio Salaverri expreso en la asamblea «nos juntó el espanto, la adversidad y un Gobierno que no nos escucha. Sin embargo, tenemos que trabajar de manera coordinada, organizada y ampliar la base de reclamo sumando a otros sectores que están complicados como nosotros como le expresado hoy aquí, lo que demuestra que las medidas que se han tomado afectan a todos por igual, pero quedo claro que no solo se trata de lo nuestro, sino del país en si y esto fue un fuerte mensaje en Olavarría”, resalto el productor de Suipacha en dialogo con El Regional Digital.

Salaverri señalo que pueden llegar a darse o no acciones de un cese de comercialización como el 2008, pero hoy el país no necesita que eso vuelva, el país lo que necesita es un trabajo conjunto con medidas claras, ya que la Argentina perdió mas de 1,5 millón de empleos, por lo que el gobierno debería aprender que los errores que se cometieron en el pasado no se pueden volver a cometer, por que Argentina es otra y su estado es lamentable en todo los niveles, y se debe modificar, y no es mediante el enfrentamiento, en el campo no queremos eso y hemos demostrado siempre trabajar con la comunidad, resalto finalizada la reunión en la Sociedad Rural de Olavarría.