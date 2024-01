Producí con información: La gestión hace la diferencia

El 2024 arrancó movido y no es sorpresa para nadie, mucho menos para el productor agropecuario que está trillando trigo/cebada y sembrando soja de segunda en gran parte de la región pampeana.

Los tiempos en el campo no frenan y no entienden de cambios de gobierno, decretos de necesidad y urgencia y demás actividades de la coyuntura política. El negocio no se detiene y sus demandas tampoco.

Los que somos apasionados por la gestión económica financiera de las empresas agropecuarias podemos observar la volatilidad del mercado en las relaciones de

insumo-producto. Estas son algunas variables clave que utilizamos para tomar decisiones de negocio, todos los meses, con nuestros clientes.

Vamos con ejemplos concretos:

● Soja vs. Gasoil

● Maíz vs. Novillo

● Trigo vs. Glifosato

● Litro de leche vs. Soja

● Cebada vs. Urea granulada

Con estos y muchos más datos actualizados los productores que trabajan junto a nosotros tienen la oportunidad de tomar mejores decisiones, pudiendo así potenciar la rentabilidad de sus unidades de negocio.

El Informe Relación Insumo – Producto está conformado por puros datos de coyuntura que les brinda a las empresas agropecuarias el privilegio de conocer qué está pasando económicamente en el sector y cómo beneficiarse de ello. Es un recurso que allana el camino de quienes deben tomar decisiones.

La reunión de gestión mensual es el espacio que normalmente usamos para ver con los clientes y su equipo de trabajo para analizar las relaciones entre los insumos y productos.

Particularmente en estos momentos es un documento que los clientes afirman valorar mucho. En el contexto de estos últimos meses donde los valores de los insumos y productos de las principales cadenas han variado mucho, los que aprovecharon la información han logrado hacer la diferencia.

La información sirve para tomar decisiones con facilidad a corto plazo.

Hace unos pocos días un productor del norte de la provincia de Buenos Aires, cliente desde hace un año aproximadamente, se vio favorecido al comprar gasoil ya que la relación insumo producto le daba positiva frente a la soja y pudo garantizar rentabilidad en el negocio de brindar servicios a terceros con su maquinaria propia.

Hace días nos comentó que nuestro informe y nuestro acompañamiento le fueron muy útiles para obtener ese resultado.

Siempre afirmamos que no nos conformamos con lo que hemos logrado, que vamos a continuar trabajando para ir por más. Creemos que desde nuestro lugar tenemos mucho más para aportar al sector agropecuario y es por eso que constantemente estamos agregando valor a nuestro servicio.

Por Grupo Cencerro