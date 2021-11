Previo a las elecciones, desde el Campo advierten incertidumbre e imprevisibilidad

El campo se encuentra en la previa de las elecciones generales intermedias de la próxima semana con enormes interrogantes sobre el desarrollo futuro de la actividad.

La situación irresuelta sobre el mercado de exportación de carne bovina, el cual arrastra restricciones cuyo vencimiento seria el próximo 31 de diciembre, cuenta con un incierto desenlace que permita el levantamiento total a la libre circulación de carne argentina al mundo, a pesar de los discursos en dicho sentido.

Los mercados granarios también muestran restricciones indirectas. En el caso del maíz habría una cuestión de cupos prepactados en “acuerdos tácitos”. Pero cuál sería el temor para restringir o cerrar las exportaciones de maíz con una producción de 60 millones de toneladas de maíz. Jamás faltara maíz en la Argentina.

En el caso del trigo no se anotan exportaciones. Parece que de repente no habría interés por exportar trigo. Claramente quedan de manifiesto ciertas restricciones autoimpuestas entre comercializadores a espaldas del productor. Otra vez el “acuerdo tácito”, que solo impide la normal puja por los productos y en consecuencia el productor obtiene un menor precio que el que debería recibir finalmente. En síntesis, la “administración con inteligencia de los saldos exportables” por parte del Estado, no es más que seguir decidiendo discrecionalmente quien gana y quien pierde.

Sobre los derechos de exportación sigue sobrevolando en declaraciones de algunos funcionarios afines al gobierno la intención de querer aumentar los gravámenes a la exportación.

Al productor, mientras tanto, se le duplicaron o triplicaron los costos de los principales insumos tanto para la agricultura como para la ganadería (como el caso de fertilizantes y fitosanitarios de todo tipo). E inclusive muchos insumos de importación como neumáticos, repuestos de maquinaria, máquinas de tambo, etc, no se consiguen en el mercado e impiden en muchos casos seguir operando con normalidad.

El Consejo Directivo de CARBAP, que sesiono en Chacabuco la semana pasada, dejo de manifiesto su preocupación frente al escenario post elecciones, sea cual fuere el resultado, ya que la actividad productiva tanto en Buenos Aires como en La Pampa, ya está padeciendo las consecuencias de una macroeconomía nacional que no encuentra su rumbo ni estabilidad.

Desde CARBAP instamos a las autoridades a dar señales de previsibilidad y certidumbre a los actores productivos con acciones concretas a partir del 15 de noviembre