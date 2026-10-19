Prevención del Cáncer de Mama: Los CAPS de 9 de Julio lucieron de color rosa

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, los 18 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del partido de 9 de Julio fueron decorados con el distintivo rosa que identifica a esta fecha, con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de los controles preventivos y la detección temprana de la enfermedad.

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Nueve de Julio, busca que quienes concurren a estos espacios de atención encuentren un recordatorio visual y positivo sobre la importancia de realizarse los chequeos médicos periódicos.

A través de esta intervención, el Municipio promueve la prevención y refuerza el mensaje de que la detección temprana es fundamental para el cuidado de la salud.