Presupuesto 2023: Nueve de Julio recibiría mas de 1.700 millones de pesos en obras

El presupuesto bonaerense ingresó a la Legislatura la administración de Áxel Kicillof y ya se comenzó a realizar un análisis de lo que serán los recursos que le toquen a cada municipio, en particular para la realización de obras y para la prestación de servicios.

El dato llamativo (o no tanto) es que el Fondo de Infraestructura Municipal, creado por la ex gobernadora María Eugenia Vidal en 2016, no fue incorporado al proyecto y seguramente, como cada año, formará parte de la negociación política entre el oficialismo y la oposición.

Según el punteo inicial que publico el sitio Infonoroeste, de las planillas anexas, 9 de Julio gobernado por el intendente PRO, Mariano Barroso, lidera el ránking de los 19 municipios con algo más de 1.768 millones de pesos y Chacabuco, con el radical Víctor Aiola apenas tendrá 21 millones de pesos

Mira el presupuesto 2023 de obras elaborado por la provincia para el ejercicio 2023

A Junín, en tanto, gestionado por Pablo Petrecca, le tocan 1.252.646.541, con el dato que vuelve a alarmar de la construcción de un nuevo pabellón para el complejo carcelario por un valor superior a los 159 millones de pesos, lo que generó rechazo en la comunidad y desmentidas oficiales.

MUNICIPIO X MUNICIPIO

– Alberti 518.406.550

– Bragado 451.986.658

– Carlos Casares 1.352.312.590

-Carlos Tejedor 436.378.682

– Chacabuco 21.100.000

– Chivilcoy 1.170.004.053

-Florentino Ameghino 158.860.301

-General Arenales 144.670.962

– General Pinto 172.384.564

-General Viamonte 579.212.364

-General Villegas 578.177.810

-Hipólito Yrigoyen 201.493.448

-Junín 1.252.646.541

– Leandro N. Alem 431.146.149

-Lincoln 473.274.285

-9 de Julio 1.768.359.743

-Pehuajó 1.546.254.915

– Rivadavia 165.714.103

– Trenque Lauquen 520.341.848