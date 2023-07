Preocupación de pacientes que asisten al Hospital Julio de Vedia y no pueden realizar su atención por falta de energía eléctrica

Desde hace más de un mes el Hospital Julio de Vedia tiene serios problemas en su funcionamiento que afectan prestaciones de estudios médicos y cirugías, las que tienen que ser reprogramadas, esto por la baja tensión eléctrica, y que según reconoció el Director Asociado del Hospital Dr. José Mignes, el problema es ajeno al centro de salud y piden una solución.

Vecinos que tienen que realizarse distintas practicas, se ven muy preocupados al no poder atender su salud como corresponde, y según se conoce, la problemática se sufre por la mañana. Según Mignes, esto comenzó a darse hace mas de un mes cuando se dieron las primeras bajas temperaturas, y lo ligo sobre la potencia eléctrica que necesita el Hospital para poder funcionar, no esta siendo dada, describió al canal de noticias Suma Play.

Ha aumentado la demanda de gente que ha aumentado mucho con cirugías y endoscopías y la potencia de energía que nos envía la Cooperativa no nos alcanza, critico.

El director del Hospital explico que cuando se producen los cortes de energía en el Hospital, es un riesgo para la gente que se está haciendo los estudios y cirugías. Hay intranquilidad e inseguridad para los profesionales que están trabajando. Tenemos el riesgo que se nos quemen los aparatos, advirtió.

Sobre esa demanda y baja oferta eléctrica, el Dr. Mignes, dio a conocer que mantuvieron un dialogo con la Cooperativa, y si bien tienen buena predisposición porque han ido a evaluar la situación, no tienen la tensión suficiente para ofrecernos al Hospital. Además no es un problema de instalaciones internas, del cableado, sino de abastecimiento que necesitamos en el Hospital, subrayo.

Por otro lado Mignes informo que los generadores de la CEyS en el obrador cooperativo no están encendidos, y no sabemos porque. En persona he ido a ver eso y no se porque motivo no los prenden, informo.

En otro párrafo de sus declaraciones, dijo que en el Hospital cuentan con dos grupos electrógenos que están utilizando ante los bajones de tensión. Sin embargo, reconoció que el jueves 13 debieron suspender cirugías programadas porque uno de los grupos no funciono. También suspendimos estudios, esto se prolongo hasta el viernes 14, ya que por la mañana tuvimos ocho cortes, lamento