Preocupa el avance del agua en 9 de Julio: Ya genero el anegamiento para llegar a escuelas rurales, inunda campos y tapa caminos

Una preocupante imagen aérea es la que pudo vivenciar el Secretario de Obras Publicas de la Municipalidad de 9 de Julio, Juan Pablo Boufflet cuando en un vuelo aéreo de dos horas sobre el partido de 9 de Julio, tomo contacto con la realidad de campos y caminos rurales inundados en distintos sectores del distrito.

Según estimaciones, las que aún no son oficiales, la masa de agua alcanza ya a más de 40.000 has.

“La situación cambio en el término de cinco días”, comento la Intendente municipal de 9 de Julio, María José Gentile, quien junto a Boufflet dialogaron en el programa radial Acontecer Rural por FM 102.7 Radio Amanecer.

Según Gentile, el lunes 10 se reunieron con el ing. Nicolás Battistella de la Dirección de Hidráulica y cuatro días después, tras volver a reunirse en esta oportunidad con el Ing. Carnaghi, “la situación era más preocupante, tras observar un mapa satelital”, comento Gentile

“Obviamente esto viene de la mano de una situación que no es común, que lluevan 600 milímetros en 45 días aproximadamente, pero sobre todo con tres lluvias intensas en corto tiempo, lo que hace que no absorba lo suficiente, y que no drene como corresponde.

En el dialogo periodístico, María José Gentile informo que se puede divisar en las zonas más bajas de 9 de julio, inclusive también el partido de Casares, se genera un cúmulo de agua importante, y aseguro que se viene trabajando bien desde el inicio de estas lluvias, limpiando algunos canales, pero bueno, siempre el agua a veces te muestra e inunda, con algunos problemas de alcantarillados o elementos que obstruyen el paso del agua”, dijo.

Problemas para llegar a escuelas rurales

Consultada sobre si esta agua que ocupa campos y caminos, también está afectando llegar a algunas escuelas rurales, confirmo, “si es así” e informo que la situación alcanza a los establecimientos educativos de Fauzon, Norumbega, La Corona, y en menor medida a la escuela de La Blanqueada, ya que hay un camino alternativo para poder llegar, detallo.

Zonas complicadas en 9 de Julio

Por su parte, Juan Pablo Boufflet detallo acerca del vuelo que realizo el pasado viernes 14, en una aeronave del Aero Club 9 de Julio, detallando, que se pudo ver varios puntos a trabajar, sobre todo en la mejora de canales que tienen malezas y obstruyen el paso del agua y rebalsa la misma.

Sobre las zonas más complicadas describió que es lo que corresponde a La Niña hacia la ruta nacional 5; y desde Cambaceres hasta la ruta provincial 65. También se da una situación idéntica en Paraje El Chajá, 12 de octubre. Mientras que en Patricios si bien hay complicación, se ha podido limpiar canales y el agua drena muy bien, informo, y agrego que además de las lluvias dadas, ingresa agua de Carlos Casares.

Situación que se da en zona La colonia

La Colonia y French

Consultado sobre zonas como La Colonia, comento “estamos queriendo llegar ahí a hacerlo de La Colonia, estamos queriendo recuperar la continuación de la Av. Mitre hacia French, estamos abocados a ese tipo de tareas, además de liberar el agua que tenemos en El jabalí.

Según, Boufflet, la presencia de malezas en los canales, lo baja al 50% del rendimiento de salida de agua, confirmando “obviamente hace falta mantenimiento. Hay de todo”, conto como neumáticos, silos bolsas, bolsas con tierras, y hasta una heladera en un canal en zona de Santos Unzue.

También denuncio que en la zona de 12 de octubre habían metido un silobolsa de unos 50 metros con algo de maíz para taponar, lamentable dijo, por lo que se va a producir una denuncia sobre eso, adelanto.

Finalmente, María José Gentile, quien la pasada semana suspendió su viaje a Expoagro para ocuparse de esta situación, reconoció que es una situación que uno no la esperaba, como siempre en este tipo de situaciones climáticas.

Campo inundado detras de la localidad de French, puede observar al nivel que llega el agua en los palos y varillas

En 10/15 días comienza la cosecha de maíz

Cabe destacar que en el partido de 9 de Julio ya comenzó la cosecha de girasol, y si bien el área es mínima, hay campos donde no se puede estar sacando el grano, debido a la imposibilidad del tránsito pesado.

En tanto en 10/15 días da inicio la cosecha de maíz, donde se estima el partido de 9 de Julio tiene más de 30.000 has, con grano comercial y que requiere de su cosecha para no perder calidad, muchos de los caminos que además de inundados, otros se convierten en intransitable y peligrosos para el transporte y los equipos de cosecha.

Además, el pasado lunes 10 comenzó la vacunación antiafotsa en el distrito, por la que todos los productores tenedores de ganado vacuno, están obligados a inocular contra aftosa.

Compra de maquinaria vial

Por último, se le consultó a Gentile sobre la adquisición de maquinaria para el área de red vial rural y que informo en su discurso en la apertura de la Asamblea Legislativa del Concejo Deliberante.

“hemos tenido ya un avance en cuanto a la adquisición de créditos, y se requiere de una autorización por parte del Ministerio de Economía de la provincia para tomar crédito, así que bueno, estamos en ese camino.