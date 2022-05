Preocupa al Consejo Escolar la no respuesta de provincia por el Servicio de Transporte

El Consejo Escolar de 9 de Julio realizo este jueves 5 una conferencia de prensa donde volvió a exponer tres aspectos preocupación como lo son transporte escolar, servicio alimentario y alquileres.

Fue el titular del Consejo Escolar Juan José Gutiérrez quien manifiesto “estamos muy preocupados por la situación que estamos atravesando y las situaciones que se están gestando en función de los distintos servicios que presta el Consejo Escolar”. Ante comentarios formulados en las redes sociales, consideró oportuno aclarar la situación.

Transporte escolar

En cuanto al Transporte Escolar en la actualidad hay 50 alumnos sin poder trasladar y son aproximadamente 240 los alumnos habilitados.

“En el día de la fecha y por decisión del cuerpo de consejeros se firmó una prórroga para poder cubrir los recorridos que estaban vigentes al mes de febrero. Se realizaron las gestiones ante las autoridades pertinentes para poder cubrir los faltantes: hay 7 recorridos que no se pudieron cubrir por distintas causas”, informo.

Acerca de los faltantes, explico que el más importante es el recorrido de El Provincial a la Secundaria Nº 8, que incluye a once alumnos. Hay 19 recorridos nuevos. Hoy es 5 de mayo y a partir del 1º de mayo teníamos que tener una nueva licitación aprobada y contrataciones hechas. No lo pudimos hacer porque todavía no tenemos la autorización para poder realizarlo”, informó Gutiérrez. Y agrego que el Consejero Carlos Martino cumplió en tiempo y forma en realizar todas las gestiones, elevando la documentación correspondiente.

Hay otros tiempos que escapan a nosotros, que no podemos atender. Aclaró que en su momento el Intendente se comprometió para dar su apoyo para cubrir con una alternativa que finalizaba el 29 de abril.

El problema más importante es que ante el aumento del combustible hay muchos proveedores que reclaman por el precio y «estamos con riesgo que se empiecen a caer los servicios de distintos recorridos, advirtió Gutiérrez ante la prensa. Además de pedir «paciencia» para que se reciba una respuesta de la Provincia, pidió mesura y cordura a la hora de opinar. Señaló que el Consejo hace todo y las decisiones en este caso exceden.

Son siete los recorridos que actualmente están sin cubrir, por distintos motivos. El Presidente del Consejo Escolar de 9 de Julio se comunicó con el Director Provincial de Transporte Escolar quien se comprometió a dar una solución. «Los próximos dos meses van a ser muy difíciles» comentó Juan Gutiérrez.

Servicio Alimentario Estudiante (SAE)

Con respecto al Servicio Alimentario explicó Juan Gutiérrez que se registró un incremento en el servicio alimentario de aproximadamente un 20 a un 25% y se incrementró de alrededor de un 50%. «A fines de abril pudimos hacer la compulsa para el abastecimiento de comedores. Se tenía que entregar toda la mercadería en una semana, al día jueves hay gente sin cubrir. Se dio prioridad al comedor y residencias, quedaron algunos jardines que estamos tratando de solucionar. Fue algo específico por la falta de tiempo, luego de recibir tarde la notificación del aumento», aclaró Gutiérrez quien se refirió al menú que elaboran los nutricionistas y se trabaja en la búsqueda de los valores nutricionales.

Inmuebles para edificios

Otro de los inconvenientes es el retraso por el pago de los alquileres de los inmuebles. Se está trabajando en el tema. Son seis locaciones alquiladas en el distriro: sede del Consejo Escolar, SAD, CIE, CEF 101, Escuela de Estética, CEAT (puesta en valor del Hogar del Niño.

Escuela de Estética y Secundaria nº 13

Se informó además que se está trabajando en conseguir un terreno para la construcción de los edificios de la Escuela de Estética y de la Escuela Secundaria Nº 13 (funciona en la EP Nº 1). Habría coincidencia en las ubicaciones y se trabaja para la cesión del Municipio de los inmuebles.