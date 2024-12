Premios Parlamentario2024: La Diputada Silvina Vaccarezza, fue distinguida por su labor en la Camara baja

En la edición 29º de los Premios Parlamentario en la provincia de Buenos Aires dio a conocer la distinción a legisladores por su labor tanto en la cámara baja como alta. En ese sentido surgen el senador Alex Campbell (PRO) y el diputado de UP Rubén Eslaiman son los principales elegidos en la 29º edición de los Premios Parlamentario de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires.

También la nomina de distinguidos por su labor parlamentario surgen otros legisladores, y en ese marco, la diputada por la 4ta. Sección Electoral, Silvina Vaccarezza (UCR+Cambio Federal), fue distinguida, tambien junto al senador Agustin Maspoli (UCR + Cambio Federal).

Con una batería de proyectos de ley relacionados al campo, Vaccarezza buscó abordar la agenda del agro, tanto desde lo productivo como de la seguridad, presentando mas de un centenar de iniciativas legislativas, algunas de ellas ya tratadas y aprobadas.

“Es una satisfacción, el reconocimiento. Quienes me conocen saben que cuando lo que hago soy bastante activa y le meto pilas, soy una persona que cuando hay que hablar en la Cámara, soy la primera en levantar la mano para defender un proyecto o para rechazar otro, sintetizo sobre su forma de accionar, Silvina Vaccarezza en dialogo con el programa Radial, Acontecer Rural por FM 102.7, Radio Amanecer de 9 de Julio.

A lo largo de este año he presentado 107 iniciativas, en las cuales muchísimas, creo que son alrededor de 35, 36, son proyectos de ley, no son cualquier proyecto de ley tampoco porque son proyectos de ley bien trabajados, como, el de Buenas Prácticas Agrícolas, en el uso de fitosanitarios y aplicadores. Ese fue un proyecto muy trabajado, el proyecto de Fiscalías Rurales, son proyectos que tienen un trabajo atrás, no solamente es un proyecto que se escribió y ya está, sino que hicimos una investigación, o sea, yo doy vuelta a las cosas hasta que no tienen el último dato para no pifiarle en algo, explico.

Entonces, bueno, creo que es eso lo que se ha reconocido. Tengo algunos pedidos de informe, algunas declaraciones, resoluciones, pero más que nada me parece que es por la cantidad también de proyectos de ley.

La Diputada Vaccarezza fue junto a otros legisladores quienes desde el mes de abril último comenzó un trabajo con la Mesa de Enlace del campo bonaerense, donde según la legisladora de Alberti, con una jornada entera de trabajo que tuvimos, a partir de ahí se empezó a tener una relación con los representantes del sector de una forma mucho más asidua, de tener un contacto permanente, además tenemos un grupo de WhatsApp en el cual se va trabajando esto también, explico, además de mencionar que en su caso también es productora agropecuaria tanto ella como su familia.

Proyectos presentados

Vaccarezza presento 87 proyectos de Declaración, 33 proyectos de Ley, 2 proyectos de resolución y 7 pedidos de informes, el ultimo fue la presencia del Director de ARBA en la Cámara Baja.

Que comisiones integra

También Silvina Vaccarezza por su Bloque UCR + Cambio Federal, integra la comisión de Mujer (Secretaria), Presupuesto e Impuestos (Vicepresidente), Asuntos Agrarios (vocal), Ciencia y Tecnología (vocal), Genero y Diversidad (vocal), Industria y Minería (vocal) Salud pública (vocal).