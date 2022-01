Posición de Sociedad Rural de 9 de Julio con respecto a las tasas retributivas

El sector rural abona 2 tasas retributivas de servicios, que como su nombre lo indica no son un impuesto, sino el cobro por un servicio realizado o a realizar. Las mismas son red vial, que es el servicio de mantenimiento de caminos rurales y control de plagas, que es el control del Acacio negro y la cotorra.

Desde nuestra institución siempre hemos sostenido que son tasas de servicios afectados y que el municipio no puede recurrir a ellos para otros gastos corrientes. Por lo largo del tiempo el arreglo y mantenimiento de los caminos ha sido tema de discusión y consenso con los distintos gobiernos. El tema de plagas ha tenido un capítulo aparte en esa discusión.

Hace ya varios años en la gestión actual, hemos logrado obtener información de la recaudación y de los gastos en sus ítems más importantes, información que valoramos ya que nunca la disponíamos y era imposible tener un control de las tasas y sus imputaciones.

Generalmente todos los fines de año, cuando se realiza la fiscal impositiva nos reunimos con las autoridades y tratamos los aumentos de las tasas.

Aclaramos que no tenemos poder de decisión, solo tratamos de que no sean aumentos desmedidos y acordes al servicio, al cual seguimos durante el año tratando de que se mantenga la reparación de caminos.

A fines de 2021 se acordó el aumento del 40% en las tasas, en la reunión con el Intendente y además todos los bloques de concejales que invitamos a debatir el tema en nuestra institución.

Hace unos días nos convocó el Intendente, quien nos explica los problemas presupuestarios, y porque debía subir las tasas, no solamente las rurales, sino también las urbanas. Entendiendo lo urgente de la situación, sin entrar en detalles de porque se llegó a esta, y considerando que todos estábamos haciendo el esfuerzo, rurales y urbanos, y que igualaba la inflación del año 2021. Pensamos que debíamos acompañar la medida.

Quedando en claro que esta situación no debería repetirse, que deberían trabajar el Ejecutivo con el legislativo para lograr optimizar el ingreso de recursos al municipio, que deben buscar por distintos medios la nivelación del presupuesto de tal manera que no se resienta el sueldo de los trabajadores como tampoco los servicios. La solución no es aumentar tasas para resolver el cierre del presupuesto.

Desde nuestra institución seguiremos trabajando para aportar lo que esté a nuestro alcance, con el constante dialogo con el Gobierno local, los Concejales y todos los sectores, para de esa manera lograr un 9 de Julio fuerte y pujante.