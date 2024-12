Por mayoría: El Consejo de Administración de la CEyS recibió la aprobación para incorporar el servicio de Telemedicina al SAS

Con un total de 62 Delegados presentes, 52 de Lista Verde, 9 de Lista Celeste y 1 por Lista Naranja/Blanca, se llevó adelante la Asamblea Extraordinaria convocada por el Consejo de Administración, donde en el Orden del Día, solicito al Cuerpo de Delegados electos, se tratara la incorporación del Servicio de Telemedicina, y su relación con el SAS (Servicio Asistencia Solidario).

Tras aprobarse por la mayoría que tenía la Lista Verde en la Asamblea, la designación de dos Delegados para que aprueben y suscriban el acta en representación de la Asamblea, fue el presidente del Consejo de Administración, Matías Losinno quien se dirigió al Cuerpo de Delegados, explicando los motivos de incorporar este nuevo servicio, que tendrá un costo por asociado de $ 3.000.

Luego los integrantes de la empresa que prestara el servicio y contratada por la CEyS, procedió a demostrar a los Delegados como funciona el servicio.

En dialogo con El Regional Digital, Losinno explico sobre el servicio, “hemos visto que este último año, la crisis que hay en la salud es importante, y más que nada lo hemos visto reflejado en el servicio que presta la Cooperativa a través de CLYSA, donde hemos detectado que hay un número creciente de llamados a la emergencia por cuestiones que no son propias de una emergencia, y bueno, evidentemente esto obedece a que, sabemos que el acceso hoy a la medicina no es fácil, sabemos que hay guardias que no están disponibles todos los días, y eso hace, que evidentemente mucha gente llame a la ambulancia cuando no es una emergencia en sí, argumento el directivo de la CEyS.

Los cuatro servicios de la Telemedicina que se dará a través de la CEyS

El servicio en sí de Telemedicina justamente lo que hace es intentar llevar este acceso a la medicina a todos los asociados de la Cooperativa porque van a tener disponible lo que es una guardia médica, médica clínica y médica pediátrica las 24 horas del día a través de sus computadoras o dispositivos de celulares”, detallo.

«Tiene también un segundo servicio que es el hecho de poder hacer una interconsulta, una segunda consulta ante un profesional en distintas especialidades médicas, donde a estas se acceden a través de turnos que se brindan en un plazo, según nos informaron, de unas 72 horas. O sea que quien quiera hacer una segunda consulta lo puede hacer a través del teléfono, en la especialidad médica que lo requiera».

«El tercer servicio, fue uno de los que más nos sedujo para plantearlo, que es el tema de que hay un descuento de 50% en medicamentos en las farmacias que integran la red donde esta empresa tiene justamente acuerdos».

La idea obviamente es que si se llega a aprobar, la empresa se junte con las farmacias de 9 de Julio y las puede incorporar. Obviamente esto nos parece que es muy importante porque sabemos que hay mucha gente que por esta crisis que mencionaba se han caído de las prepagas de las obras sociales y que hoy para acceder a los medicamentos dependen sí o sí del Estado y nos pareció que es algo muy importante porque obviamente es una herramienta más que le damos a los vecinos para que puedan acceder a través de un descuento que es muy importante.

Un cuarto servicio, que brindaría la Telemedicina, y que cobra relevancia, dijo, es que al contar la empresa con tres equipos que vamos a ver cómo funcionan acá, llegar a las localidades de Patricios y Naon, donde la intención es instalar estos equipos que serán operados por una enfermera y donde la gente se pueda acercar allí y hasta pueda, tener una video consulta, informo.

Costo y adhesión

Consultado por la adhesión y costo del servicio, explico “que es la incorporación del servicio al SAS. La gente ya está canchera, sabe que ya tenemos un SAS que hoy está integrado por las salas velatorias, por el servicio de emergencia y si se aprueba esto y se aprueba luego el reglamento que se va también a tratar, que lo tiene que aprobar el INAES la intención es que este servicio sea incorporado a lo que es el SAS con lo cual va a tener la misma dinámica de aplicación que es un servicio que recordemos todos que es solidario”, dijo.

El costo que tenemos por persona, que es como así lo cotiza la empresa, es de 3.000 pesos per cápita. Si nosotros hacemos las cuentas de la cantidad de socios y se dividen por la cantidad de medidores, da un costo por grupo familiar de unos 6.300 pesos quiere decir que eso lo va a pagar el que tiene una persona viviendo en un domicilio o el que tiene 10, por eso el costo per cápita en esa manera va a variar obviamente por la cantidad de integrantes que tiene el grupo familiar”, detalló Losinno.

El presidente del Consejo de Administración, resalto que los servicios son voluntarios, uno puede darse de baja y no tener el SAS. Esto va a ir en un paquete, va a estar en los tres servicios”, aclaro.

En cuanto a la empresa se tratad de Doc 24, quien ya brinda este servicio a empresas de medicina prepagas, obras sociales y ART.

Finalmente dijo que, con una Cooperativa es el primer caso, y adelanto que está acordado con la empresa, en hacer un acuerdo de exclusividad donde también la Cooperativa pueda brindar el servicio a otras cooperativas o a otras comunidades, de manera que ahí también nos deja un rédito económico a nosotros que es también lo que estamos buscando”, puntualizo.

Aprobado por mayoría

La Asamblea Extraordinaria, aprobó por mayoría, con los votos de Lista Verde, en que la Cooperativa incorpore el servicio de Telemedicina.