Por Mayoria: Diputados aprobo el Consenso Fiscal y la prorroga de impuestos nacionales

La Cámara de Diputados, presidida por Cecilia Moreau, aprobó en sesión especial el Consenso Fiscal, la prórroga de impuestos nacionales y el proyecto de promoción de la formación y el desarrollo de la enfermería. Asimismo, avaló un emplazamiento para acelerar los proyectos referidos a la protección de humedales.

En primer lugar, la Cámara baja sancionó el proyecto de Consenso Fiscal, suscripto el 27 de diciembre de 2021 por el Poder Ejecutivo nacional y representantes de las provincias, a excepción de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, San Luis y La Pampa. La norma supone compromisos en materia tributaria, endeudamiento y responsabilidad fiscal. Se convirtió en ley por 136 votos afirmativos, 108 negativos y 4 abstenciones.

Como miembro informante, el diputado Carlos Heller (FdT), titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, defendió la iniciativa al ratificar que “de ninguna manera el objetivo de este consenso es subir impuestos”. Al respecto, subrayó que “no se puede hablar de inclusión, sino se habla de distribución”.

“Debemos establecer una estructura impositiva orientada a la promoción de la inversión, del crecimiento económico con equidad e inclusión y a la generación de empleo formal en todas las jurisdicciones”, remarcó Heller, al tiempo que afirmó que “el objetivo es seguir avanzando en forma gradual y sostenida en recortar la diferencia de desarrollo económica y social que existen hoy entre las distintas regiones de nuestro país”.

Al rechazar “absolutamente de plano” el proyecto y defender el dictamen de minoría, Luciano Laspina (PRO), señaló que “este consenso fiscal vuelve a repetir el principio de salvación de la política sacrificando a los contribuyentes”. Sobre ese aspecto, sentenció: “Acá nos votaron para defender a los ciudadanos de a pie y no a los gobernadores de nuestras provincias”. “Este nuevo consenso es un clavo más en el ataúd del desastre fiscal y tributario de la Argentina”, fustigó.

El diputado Carlos Gutiérrez, titular del bloque Córdoba Federal, sostuvo que “aún con todo lo que nosotros estamos planteando de lo que falta discutir de fondo en una reforma tributaria, es que vamos a apoyar este consenso fiscal”.

Desde el bloque Provincias Unidas apoyaron el proyecto, mientras que el Frente de Izquierda rechazó el texto. El diputado Nicolás del Caño (PTS-FIT UNIDAD), en particular, consideró que “es una ley hija directa del acuerdo con el FMI”. “Pongamos los recursos del país no para los sojeros, no para los bancos, sino al servicio de las grandes mayorías”, dijo.

Desde Avanza Libertad, José Luis Espert se preguntó “cuál es la lógica de firmar algo que no tiene ninguna penalidad, por lo tanto, es irrelevante lo que estamos tratando desde el punto de vista jurídico”. “En los hechos hay una especie de cartelización fiscal entre las provincias para esquilar a los ciudadanos”, agregó.

Asimismo, como parte del temario de la sesión, la Cámara le dio media sanción al proyecto del Poder Ejecutivo que prorroga hasta el 31 de diciembre de 2027 una serie de impuestos nacionales que son centrales en el régimen tributario argentino. Se trata del impuesto a las ganancias, a los bienes personales, el impuesto sobre créditos y débitos en cuentas bancarias, el monotributo, el impuesto sobre el capital de las cooperativas y el impuesto adicional sobre venta final de cigarrillos. La aprobación del proyecto fue por 129 votos afirmativos, 100 negativos y 18 abstenciones.

En el proyecto también se prorroga la distribución del IVA, del impuesto sobre el capital de cooperativas, de los impuestos a los pasajes al exterior, del impuesto adicional de emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos, del monotributo, del impuesto interno y del impuesto sobre los bienes personales.

Entre otros temas, los legisladores también le dieron media sanción al proyecto de Promoción de la Formación y del Desarrollo de la Enfermería. Dentro de los puntos a destacar, la iniciativa busca establecer los mecanismos necesarios para favorecer la formación de calidad de las enfermeras y enfermeros e incrementar la cantidad de trabajadores según las necesidades de cada provincia.

En ese sentido, la diputada Mónica Fein (Bloque Socialista), la definió como “un gran paso para garantizar una mayor cantidad y calidad de enfermeros y enfermeras en el sistema de salud nacional”.

La norma, que se aprobó por 199 votos afirmativos y 4 abstenciones, procura avanzar en el diseño y aprobación de un currículo que contenga lineamientos comunes, y otorga carácter de ley al Programa Nacional de Formación de Enfermería en la órbita del Ministerio de Educación de la Nación.

También, es ley el proyecto del Poder Ejecutivo que renueva la vigencia del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, creado por ley 26.216 en 2007, hasta el 31 de diciembre de 2023. La iniciativa que se aprobó por 189 votos afirmativos, 13 negativos y 1 abstención, tiene como finalidad, entre otras cuestiones, la disminución y proliferación de armas de fuego en la sociedad civil, reducir accidentes, hechos de violencia y delitos ocasionados por el acceso a las armas y promover una cultura de la no violencia y resolución pacífica de los conflictos.

Luego, se convirtió en ley el proyecto del Poder Ejecutivo que autoriza la entrada de tropas extranjeras a territorio argentino, y el egreso del mismo de fuerzas nacionales, con motivo de participar en ejercitaciones combinadas de carácter multilateral y bilateral entre diversas Fuerzas Armadas (FFAA) de la región, a realizarse desde el 1º de septiembre de 2022 hasta el 31 de agosto de 2023. La aprobación del proyecto fue por 208 votos afirmativos, 4 negativos y 1 abstención.

Por último, se aprobó, por 191 votos afirmativos y 5 negativos, el proyecto sobre el acuerdo que crea la Fundación Internacional UEALC, celebrado el 25 de octubre de 2016, en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, destinada a fortalecer la asociación birregional entre países de la Unión Europea y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.

En otro orden temático, los diputados aprobaron un emplazamiento, a pedido de Enrique Estévez (Partido Socialista), para tratar los proyectos referidos a la protección de humedales en un plenario de comisiones a partir del próximo jueves 22 de septiembre.