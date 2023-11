Policía trabaja en dar con el paradero de una joven y se solicita la colaboración de la comunidad

Estación de Policia 9 de Julio, informa que se trabaja en dar con el paradero de una joven, identificada como Geraldine Aimar en una IPP 09-00-018845-23/00 caratulada “AVERIGUACION DE PARADERO”.

Segun detalla Policia, la denucia se recibio por parte de Delia Del Carmen Cerda, dando cuenta de la ausencia de su hija AIMAR GERALDINE , argentina, instruida, soltera, de 22 años de edad, empleada, con intervención de la Unidad Funcional Instrucción Nº 06 a cargo del Dr. CARCAGNO LUIS, del Departamento Judicial Mercedes, solicito colaboración, fines difundir en medios de comunicación a su cargo, a los efectos de solicitarle a la comunidad en general, información sobre el paradero de la causante, quien se ausento de su domicilio el dia 13 del cte. mes y año, alrededor de las 08:00 hs.- Causante resulta ser contextura fisica delgada, de unos 1.60 metros de estatura, tez morena, ojos de color verde, pelo al hombro de color castaño claro, misma posee un tatuaje en espalda del lateral izquierdo que abarca desde el hombro hasta la cintura no recordando imagen, al momento de ausentarse vestía Jeans color claro, campera de nailon color roja con franjas blancas en laterales ambas mangas. No posee antecedentes de fugas.- No posee DNI ni celular.