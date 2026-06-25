Policía recupera los terneros robados en Lincoln: Estaban en el «Triangulo de las Bermudas»

Un importante operativo llevado adelante por efectivos del Comando de Prevención Rural (CPR) de Lincoln permitió avanzar en la investigación por el robo de ganado ocurrido recientemente en el distrito y que tomo estado nacional tras declaraciones periodisticas por parte de productor rural daminificado.

Según trascendió, durante la jornada de ayer (miércoles 24/06) se realizaron dos allanamientos en el partido de Carlos Tejedor, en el marco de una causa por abigeato que investiga la sustracción de 52 animales. Como resultado de los procedimientos, una persona fue aprehendida y se logró recuperar 49 de los animales denunciados como robados.

Los allanamientos se llevaron a cabo en un establecimiento rural tipo feedlot, ubicado en una zona que, según testimonios de vecinos, es conocida popularmente como «el Triángulo de las Bermudas», debido a distintos hechos que habrían sido investigados en el lugar a lo largo del tiempo. http://elregionaldigital.com.ar/wp-content/uploads/2026/06/AQOHvA8lKk1qvhKfN2L2GIv0mIklwTvy63PGyaDfxXryqPRV9AkIAg7LTM_J-uI0a2CxhPJ7OICLCuatlxOZBn-Sw2_FTb_-Z1TYYpZ5Jg.mp4

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que las actuaciones continúan con el objetivo de determinar posibles responsabilidades de otras personas que podrían estar involucradas en este tipo de maniobras delictivas que afectan al sector rural de Lincoln y la región.

El robo de ganado constituye una problemática recurrente para los productores rurales, por lo que el avance de esta investigación es seguido de cerca por las autoridades y el sector agropecuario. Los animales recuperados quedaron a disposición de la Justicia, que deberá determinar los pasos a seguir en el marco de la causa.

Los vacunos recuperados por efectivos de CPR Lincoln, por orden del juez fueron trasladados a Lincoln en custodia hasta que se termine de esclarecer el caso.