Policia Comunal: Un hombre se resistio ante la presencia policial. Tambien se produjo el secuestro de varios ciclomotores

En un nuevo hecho de amenazas y resistencia a la autoridad, donde tambien se casuo daños en un movil policial, desde Policia Comunal informaron que este domingo 28 en horas de la tardes, efectivos policiales se hicieron presentes ante un llamado al 911, dando cuenta que en calle Rivadavia y Rafael Obligado, se encontraba un ciudadano identificado como Angel David Lombardo quien en estado alterado, estaba ocasionando disturbios en la vía publica, procediéndose en consecuencia a su aprehensión previo dañar mediante patada luz Móvil Policial y proferir amenazas a los uniformados. Aprehendido alojado en sede Policial a disposición UFI Nro. 5 Dpto. Judicial Mercedes.

OPERATIVOS DE TRANSITO – SECUESTROS DE CICLOMOTORES VARIOS.

Durante el transcurso del fin de semana, personal Policía Comunal local juntamente con personal de la Guardia Urbana e Inspectores de transito Municipal, llevaron a cabo diversos Operativos de transito en distintos puntos de la Ciudad con el objetivo de concientización de uso de casco reglamentario, vehículo en condiciones de circulación, documentación reglamentaria, procediéndose en consecuencia al SECUESTRO de TRECE (13) ciclomotores de distintas marcas y cilindradas, alguno de ellos poseían entre otras infracciones Caños de Escapes Adulterados lo que afecta gravemente a la sonoridad, tranquilidad y descanso de todos los vecinos, ciclomotores conducidos en su mayoría por menores de edad, labrándose en consecuencia las infracciones correspondientes a la Ley Nacional de Tránsito 24449 y Ordenanza Municipal 7101 con intervención del Juzgado de Faltas Municipal local.