Policía Comunal 9 de Julio solicita dar con el paradero de una vecina

Desde la Estación de Policía 9 de Julio se informa que tras recibir una denuncia en las ultimas horas por la ausencia de una ciudadana, identificada como Rosa del Carmen Turra.

Al respecto desde la Policia Comunal de 9 de Julio se solicita dar con el paradero de la misma por instruccion de la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 6 del Depto. Judicial de Mercedes, por lo que es necesario recabar datos, recepcionar declaraciones testimoniales y todo dato de interés para la presente I.P.P y poder dar con el paradero de la causante.

La denuncia fue radicada por una hija de la causante que se había ausentado de su domicilio sito en calle Frondizi barrio solidaridad casa 44, desconociendo destino de la misma.

Características de la causante

Resulta ser contextura física delgada, de unos 1.50 metros de estatura, tez morena, ojos de color oscuros, pelo al hombro de color castaño claro con raíces en color negro, al momento de ausentarse vestía pollera larga de color negra, alpargatas, remera de color gris con inscripción FILA en color blanco. No posee antecedentes de fugas.- No posee DNI ni celular. No posee dinero. Interv. UFI 06 Dr. Carcagno Luis Emilio. Dpto. Judicial Mercedes