Plazo fijo: tras la última decisón del BCRA sobre la tasa, cuánto se gana hoy con una inversión de $1.000.000

Desde el Banco Central de la República Argentina (BCRA) se anunció que la tasa de interés de referencia se mantendrá en un 32%. Esta decisión es parte de una política monetaria que pretende garantizar los rendimientos positivos en pesos en función del avance de la inflación. Este porcentaje se fijó en noviembre de 2024, cuando bajó del 35% que estaba vigente.

La actualización del precio del dólar, que suele ir de la mano con este coeficiente, se reducirá a partir de febrero a un 1% mensual. Esta medida hizo suponer a los especialistas que el Gobierno podría implementar una nueva disminución de las tasas de entre 300 y 500 puntos básicos dependiendo de los futuros índices de precios.

La última decisión del directorio del BCRA también buscó equilibrar los incentivos para mantener inversiones en moneda local, evitando una migración masiva hacia el dólar. Este objetivo se refleja en los rendimientos que las entidades financieras ofrecen actualmente para depósitos a plazo fijo.

La decisión de la entidad tuvo un impacto directo sobre el rendimiento de los plazos fijos que ofrecen los bancos. El último cuadro tarifario se publicó el 21 de enero y refleja que las ganancias que proponen las entidades oscilan entre 23,5% y 32%. A su vez, el rendimiento de este tipo de inversión es diferente en cada una de las financieras, ya que promocionan tasas que se alejan entre sí.

Los rendimientos que ofrecen los bancos públicos van desde el 28% al 30% de TNA. De esta manera, en una inversión de $1.000.000 en un plazo de 30 días, la tasa mayor daría una rentabilidad de 23.835,62 mientras que la menos atractiva sería de $23.013,70. Los montos totales serían de $1.023.835,62 y $1.023.013,70, respectivamente.

Desde el punto de vista de las entidades de capital privado, hay una oferta más variada y con promociones más provechosas. Por ejemplo, el Banco Santander Argentina, el Banco Galicia y el Banco Macro manejan TNA que van desde el 27% al 30,5%. En cuanto al Banco Macro, ofrecen TNA del 29,5%. En este caso, el depósito de un millón de pesos dará una ganancia de $24.246,58.

Las financieras que mejores márgenes proponen son: el Banco Bica S.A., el Banco del Chubut S.A. y el Banco Meridian S.A. Estas instituciones dan tasas que alcanzan hasta el 32%. El retorno mensual de estas inversiones será de $26.301,37. Se ubican dentro de las mejores opciones para incrementar ingresos.

En el contrapunto se ubica el Banco Masventas S.A. que ofrece una TNA de 23,5%; la más baja del mercado. En la inversión de muestra de $1.000.000 en treinta días, la diferencia que obtendría el cliente sería de $19.315,07.

Otros bancos con tasas no muy atractivas son el Banco Galicia y Banco GGAL S.A que promociona una TNA de 27,5%. También entra en esta categoría el producto que ofrece el Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), con un plazo fijo que da una rentabilidad de $22.849,32 con un coeficiente de interés del 27,8%.

