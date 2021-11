Play Offs de la AHCBA: Atlético sub campeón en el Torneo oficial de Hockey de 5ª división

Tras la culminación de los Play Offs para las categorías Sub 14 (7ma) y Sub 19 (5ta), que se desarrollaron el ultimo fin de semana en la ciudad de Junin, organizado por la Asociación de Hockey del Centro de Buenos Aires, y donde tal como anticipáramos en 7ma. se consagro campeon Social de Junin, en 5ta. el equipo de Atlético 9 de Julio se ubico Sub Campeón de la categoría cerrando así un muy buen año para las millonarias.

El equipo de Atlético 9 de Julio finalizó en el primer lugar en el campeonato obteniendo el pase en primer lugar a los play offs, donde en la jornada inicial se impuso a Bragado Club por 6 a 2 y en semifinal se enfrentó al equipo del Club Social al que vencio por 3 a 0, logrando un triunfo muy importante porque eliminó a uno de los favoritos, que venía como campeón de la categoría en los dos últimos años, con amplia ventaja sobre los demás equipos.

En la final Atlético 9 de Julio se enfrento ante Bragado Hockey, al que superó en el juego pero cuando ganaba 1 a 0, el equipo bragadense logra el empate que defendieron hasta el final, de modo que en los penales, no se le dio a 9 de Julio obteniendo el titulo de sub campeón del año.

El equipo

Estuvo integrado por Fiorella Balbo, Sara Burton, Paz Cappelletti, Felicitas Cuello, Macarena Fabiano, Nina Garabano, Clara Lockey, Agustina Rocca, Eugenia Sánchez, Trinidad Sasso, Morena Taján, Martina Venche, Martina Delgado, Catalina Bracco, Belén Buffoni, Camila Dellarupe, Martina Di Florio, Guillermina Gómez, Pilar Hurtado, Lola Ferro.

También participó en 7ª división

En tanto desde Atletico 9 de Julio informaron que en 7ª división, tuvo un buen desempeño el equipo de Atlético 9 de Julio, en una división formativa, con muchas jugadoras con excelentes condiciones, que tienen un gran futuro, subrayaron en una comunicación.

Formó el equipo con Lucía Piazza, Emilia Badano, Nina Villa, Julieta Manzoni, Josefina Navello, Miranda Ippolitti, Juana Di Florio, M.Paz Lockey, Isabella Gaillard, Martina González, Lucía Más, Catalina Appella, Maia Castillo, Renata Lugones, Valentina Figueiras, Martina Sbezzo, Eugenia Vanina, Abril Sampietro, Belén Gavaldá y Camila De Olavarrieta.

Integraron el equipo Director Técnico: Sebastián D. Del Valle, Preparador Físico: Juan M. Rossi, Asistente Técnico: Leandro G. Cuello.

Este mismo equipo parte el miércoles rumbo a Mar del Plata para tomar parte en el Campeonato Regional de Clubes, que organiza la Federación de Hockey de la Provincia.