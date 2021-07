Piky Pastorino sufre el Cepo de no poder ingresar al país

El piloto nuevejuliense de motociclismo internacional Luca “Piky” Pastorino que culminó una primera etapa muy positiva en lo deportivo en Republica de Panamá, tenía previsto retomar su vuelta a la Argentina este miércoles 30, sin embargo todo se truncó ya que como tantos argentinos que buscan regresar al país, Pastorino tambien sufe el cepo de no poder ingresar en tiempo y forma, ya que por decisión del gobierno solo pueden regresar 600 pasajeros diariamente y con ello cientos de vuelos se han cancelado con destino a la Argentina.

En su cuenta de Facebook Pastorino público “SIN PODER INGRESAR A MI PAÍS! … Que lastima estar tan comprometido con mi país, representándolo siempre de la mejor manera. Muy orgulloso de mis colores y no poder ingresar. Sin respuestas de nadie, con cancelación de vuelos teniendo todo en orden, ticket, PCR, seguro por covid, pasaporte! Y que nos traten de esa forma a los 45.000 argentinos que estamos en el exterior.

Pastorino comento en dialogo con El Regional Digital al momento de abordar les fue informado que se cancelaba el vuelo a la Argentina y tras esperar varias horas vemos que no hay solución, por lo que evaluaron opciones de volar al Paraguay pero nada me asegura que pueda ingresar por tierra a la Argentina, surgio la opción de viajar desde Mexico, vía que también esta cancelada, describió a lo que agrego, hay en espera mucha gente y si me quedo aquí tengo 40 dias mas. Por lo que la insistencia continuara hoy jueves si surge alguna opción de volar e ingresar al pais.