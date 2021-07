Piden evitar reuniones sociales, son el principal foco de contagio

Integrantes del Comite de Crisis brindaron declaraciones sobre la ciudad del virus covid en el distrito donde en la jornada de este miercoles se dio a conocer un numero de 521 casos activos, por lo que los facultativos hicieron eje de sus discurso en evitar las reuniones sociales, que son “sin dudas, el principal foco de contagios”, coincidieron

Inicialmente, la Dra. Yanika Bollo, destacó los positivos alcances que tuvo la campaña de vacunación realizada en las mismas el pasado fin de semana, abarcando a las comunidades de Dennehy, La Niña, Naón y French; en tanto que anunció que a la brevedad se llegará a las comunidades de 12 de Octubre Morea, Patricios y probablemente Santos Unzué, las que iban a ser atendidas originalmente este fin de

semana, pero por cuestiones logísticas, la programación se postergó.

CASOS EN LOCALIDADES

En lo que hace a las localidades del partido, detalló la Dra. Bollo se registran actualmente 8 casos en Quiroga, 24 en Dudignac, 1 en La Niña, 1 en Morea y 2 en el Provincial; mientras que en las restantes localidades no se presentan casos activos.

Posteriormente, el Dr. Raúl Zapata, en representación de Clínica Independencia, señaló que en el centro de salud se registró en esta última semana un notable crecimiento de las consultas, como así también en los casos positivos detectados.

“Esta situación nos hace sentir que el mensaje no llega o que estamos comunicando mal, pero la realidad es que se siguen observando reuniones sociales sin pensar en nuestros vecinos ni en el personal de salud, que se encuentra agobiado y con consecuencias psicológicas; ya que no es nada fácil ni agradable ver morir gente”, subrayó el profesional, pidiendo encarecidamente responsabilidad

ciudadana.

Finalmente, en representación del Hospital Julio de Vedia, el Dr. José María Mignes, señaló que se está nuevamente ante un pico muy alto, que se ve reflejado en mayores consultas e internaciones, las que derivan naturalmente en casos más graves y más fallecimientos.

“La causa de esta situación son sin dudas las reuniones sociales, y no es casualidad que recientemente se haya celebrado el día del padre”, remarcó.

Asimismo, coincidió con sus colegas en el agobio del personal de salud, y en este sentido destacó la reciente instrumentación de un programa del Ministerio de Salud de la Provincia denominado “Cuidar a los que cuidan”, para apoyar y sostener a los trabajadores del sector.

CLASES PRESENCIALES

Ante la consulta de la prensa, los tres profesionales médicos coincidieron en la importancia de que hayan regresado las clases a las escuelas del ámbito rural, y a su vez reiteraron lo remarcado en anteriores oportunidades, respecto de que “no se han observado contagios en las aulas, viniendo los mismos de situaciones externas”.

Por ello, solicitaron nuevamente a la comunidad extremar cuidados y responsabilidades para que desciendan los casos y se pueda subir a la Fase 3, de manera que los alumnos de todo el distrito puedan volver a las aulas.