Piden dar con el conductor de un automovil que colisiono un auto estacionado y se dio a la fuga

«Buenos días esta madrugada a las 06:00 AM, estaba mi auto estacionado en Alsina entre Heredia y Chacabuco frente a la plaza de Los Leones, otro auto choco mi auto, el mismo se dio ala fuga dejando resto de otro auto aparentemente UNA SURAN

Estoy pidiendo ayuda por cualquier tipo de información, la comisaría no nos toma la denuncia por no tener «pruebas» o cámaras de seguridad y no sabemos a quien denunciar, resalto el propietario del Fiat uno, color rojo, en una comunicación difundida a medios de prensa.

«Necesitamos recaudar cualquier información y en lo posible recaudar la información para dar con este conductor y así poder contactarme con el, pedimos si nos ayudan a difundir ya que nos costó mucho sacrificio tenerlo el auto y es nuestra herramienta de trabajo dejamos nuestros números por si nos quieren ayudar por si alguien vio algo o sabe de algo 2317400214 o 2317486123 Desde Ya Agradecemos Al Comunidad.»