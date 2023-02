Pese a las caídas de las reservas, el Gobierno descarta la posibilidad de un nuevo dólar soja

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, afirmó este sábado que “no está en los temas de agenda” del Ejecutivo nacional la posibilidad de implementar un nuevo dólar soja, luego de las versiones que se generaron ante la caída de las reservas del Banco Central.

Pese a que el central cerró su quinta semana consecutiva de venta de reservas y ya cedió más de US$900 millones en el mes, y eso llevó a aumentar las versiones sobre la posibilidad de implementar ese incentivo para los sojeros, lo cierto es que por el momento Bahillo descartó esa medida. “Tenemos en agenda tratar de encontrar algunas medidas de paliativos para algunas economías regionales como la pera, la manzana y el vino. En el equipo económico estamos analizando eso, no estamos hablando de un dólar soja”, subrayó.

En diálogo con Radio 10, el funcionario nacional precisó: “No he escuchado y no está en los temas de agenda de los que semanalmente nos reunimos los funcionarios del Ministerio de Economía (la puesta en marcha de) un nuevo dólar soja. No hay nada, pero cada uno puede hacer la interpretación que quiera, cada uno es libre de hacerlo y lo respeto”.

De esta manera, el secretario de Agricultura buscó terminar con las especulaciones que se generaron acerca de la posibilidad de una nueva edición del dólar soja, cuyo mecanismo de liquidación excepcional fue aplicado en septiembre y diciembre del año pasado, tomaron fuerza ante la caída de reservas del Banco Central.

El BCRA cerró ayer la quinta semana consecutiva a pura venta de reservas netas por intervenciones del mercado al tener que volcar al mercado el viernes otros US$49 millones, para atender los pedidos de compra que habían superado todos los filtros y no pudieron ser abastecidos por la oferta privada.

De este modo la entidad terminó cediendo por este tipo de operaciones unos US$470 millones en la presente semana, el mayor monto en más de tres meses, aunque vale tener en cuenta que el 55% del total sacrificado entre lunes y viernes se dedicó al pago anticipado del primer embarque de gas licuado importado con que el país buscará cubrir el pico de demanda invernal en unos meses.

Cabe recordar que la segunda versión del programa de incentivo a las exportaciones sojeras finalizó a fin de año con unas 6,3 millones toneladas vendidas por US$ 3.154 millones. La primera edición, que había tenido vigencia en septiembre, dejó un saldo de casi 14 millones de toneladas de soja que se comercializaron, y una liquidación que totalizó US$ 8.125 millones, según cifras oficiales.

Golpe de la sequía

Según explicó Bahillo, el impacto de la sequía generó “una primera pérdida” en las cosechas y ejemplificó: “Pasamos de 22 millones de toneladas a 13,4 millones de toneladas en el caso del trigo”.

“Somos cautos en cuanto a la estimación en términos monetarios. Hay que ver cómo evolucionan los cultivos y también los precios, porque ahí puede haber alguna compensación, pero indudablemente no vamos a tener los volúmenes que tuvimos los años anteriores. Esto es innegable. También la sequía ha pegado fuertemente en los productores ganaderos y en los tamberos”, explicó.

En ese marco, el secretario de Agricultura afirmó que, desde el Gobierno, van a “garantizar que los volúmenes de cosecha de los granos puedan atender la demanda interna”. Al respecto, el funcionario graficó: “En trigo, de los 13,4 millones (cosechados), unos 6 millones y medio van al mercado interno y los compromisos de exportadores alrededor de 5 millones”.

“Se puede cumplir, aún con este número que es un poco más austero en volumen de trigo, con los compromisos del mercando interno y el externo, faltándonos saldo exportable. Si hubiera más, exportaríamos más”, concluyó.