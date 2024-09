Pesca: Blanca Grande, siempre es atrapante

Este domingo organizamos una salida con Adolfo Lagomarsino, de “te llevo de pesca” para la cual invitamos a Valentín Di Santi de “Tiempo de pesca”, la idea era hacer una nota para nuestros medios a la laguna Blanca Grande en Olavarría, lugar que nunca había visitado.

Al enterarse pablo Di Santi, conductor de tiempo de pesca junto con su padre, se contagio de nuestra idea y enseguida organizo para que hagamos una doble nota ese día en el espejo. El grupo se completó con Raúl Barera, lucas Remusini y mi hijo Enzo.

Salimos temprano desde Chacabuco, hicimos una breve parada en Bolívar a retirar la carnada que nos ofrece Mirko de Carnadas vivas el Artan (contacto 2314-485180) y a eso de las 8 y 15 hs estábamos en la laguna, nos sorprendió la cantidad de gente que entraba al lugar.

El Club de pescadores ciudad de Olavarría (contacto 2284-573494) es un club muy prolijo, con una bajada de lanchas muy linda y cómoda, haciendo la salvedad de que la embarcación la baja cada pescador no la institución, en la misma entrada nos recibió Mario Vizcaino de la comisión quien nos dio detalles de como esta la pesca en el lugar y nos dio algunos tips para comenzar la jornada.

La laguna está rodeada estratégicamente por un camino por el cual podés acceder a cualquier punto de la costa para pescar.

Bajamos el trucker de Adolfo en el que pescaríamos el propietario, Valentín, Raúl, Enzo y yo; mientras que Pablito y lucas le ponían el motor que habían llevado al trucker que les había provisto el club y que compartirían en esta doble jornada .

Cargamos nuestros equipos y nos adentramos en el pequeño espejo para comenzar nuestra pesca.

El día era hermoso, con el detalle que no había una gota de viento así que decidimos comenzar anclados y esperar después del mediodía que anticipaban una leve brisa para ver si podríamos garetear un poco.

La mañana fue dura, tan dura que hasta nos hizo dudar de si volveríamos a pescar en este espejo, solo logramos en nuestra embarcación 4 pejerreyes (muy lindos, gordos y vigorosos de unos 30 cm), pero algo en mi interior me decía que la laguna tenia algo y nos lo iba a dar.

Casi llegando el mediodía y tal como lo anticipara el pronóstico, comenzó a levantarse un leve vientito que calculo seria de 13 a 15 km, no más, pero eso basto para que pudiéramos empezar a garetear el lugar.

Nos dirigimos a la costa de donde venia el viento e iniciamos un garete muy lento el cual comenzó a dar resultado, casi instantáneamente comenzaron a sucederse los piques, con bajadas a 20 cm y de carnada mojarra viva empezamos a lograr pejerreyes muy gordos como les dijimos y extremadamente peleadores.

Los garetes eran cortos, pues la laguna es chica, pero en cada garete lográbamos unos 8 a 10 pejerreyes, lo cual en las 4 horas de pesca en esa modalidad nos hizo llegar a unos 70 pejerreyes entre los 5, que nos pareció suficiente para ese lapso de pesca y para mostrar lo que queríamos, que este es un espejo difícil pero de esos que te enamoran y al cual todavía no te fuiste y ya piensas en regresar.

Por su lado Pablo y Lucas con similares resultados y con la misma sensación de querer regresar.

Es una laguna para pescadores, de esas que Tenes que agudizar los sentidos y exige la mayor inteligencia del pescador para engañar a un pescado que goza de mucha salud y mucho alimento en el lugar, pero que haciendo los deberes te recompensa con resultados y con la felicidad de decir hoy pesque.

En resumen, un espejo muy bien cuidado, con muchas comodidades(Alquiler de cabañas, truckers y botes sin motos y servicio de proveduria), no fácil pero si cautivante, que recomendamos visitar alguna vez.

A eso de las 15 30 hs, salimos, hicimos las fotos de rigor, la nota de cierre para nuestro video en el canal y nos dedicamos a almorzar tranquilamente antes de regresar a nuestras ciudades.

Luego cargamos nuestros equipos a los móviles y nos dispusimos a volver, con la promesa a Mario y otros miembros de la comisión de regresar en marzo a comer un cordero y quedarnos a pasar una noche en el lugar realizando dos días de pesca y relevamiento.



Por supuesto como siempre agradecemos a quienes hacen posible nuestros viajes: recetas del campo, Centro integral del envase, La nueva Babilonia, R G artículos de limpieza, Panaderías el rodeo, Baccos Vinoteca, Pinturería Martínez, Spataro Construcciones S.A, Grupo Ferrari, Carnicería Cer”2”, Alarmas Zona 24, electricidad Ushuaia, La Strada confitería, Heisemberg hamburguesería, a 360 logística y distribución, distr. Oficial de Manaos en Chacabuco, a Neógen Semillas del grupo don Mario y a Aldebarán Agro.

Como en cada nota que escribimos, les pedimos que sean conscientes que tenemos que cumplir lo que la ley rige en medidas, cuotas y vedas de cada especie para aportar nuestro grano de arena para que en un futuro nuestros hijos y nietos puedan disfrutar de esta pasión tal como lo hacemos nosotros hoy en día, y por supuesto dejar limpios todos los lugares a los que concurrimos, no cuesta nada en una bolsa llevarse toda la basura que hagamos en nuestra jornada de pesca.

El video de esta jornada estará mañana en nuestro canal de YouTube, para quienes quieran más detalle de este relevamiento.

Por supuesto agradecemos a Grilon por proveernos de un multifilamento que no tiene igual, a boyas doble-t por confiar en nuestro grupo y a señuelos Rubí y a Surfish por proveernos todo para que nuestros relevamientos tengan efectividad.

Hasta dentro de 10 días con otro relevamiento, abrazo pescador.

Luis o. Ventimiglia

Pescadpr apasionado

Cocodrilo fishing team