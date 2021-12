Perspectiva en el tambo: un trimestre de lluvias normales y la necesidad de que la “macro” no le patee en contra.

En la Cuenca Oeste de Bs As tuvimos un buen noviembre de lluvias oportunas y abundantes, que recargaron de humedad el perfil. Esto no

siguió en diciembre, que no repitió los registros previos y recién los podría recuperar en los últimos 10 días de este mes.

La “Niña” se está debilitando y las aguas del Atlántico cercano empezaron a calentarse, por lo que en el año nuevo, el factor regional podría devolver su régimen normal a las lluvias.

Para DIC-ENE-FEB, en el Oeste de Bs As el SMN pronostica lluvias normales para la época y temperaturas superiores a lo normal, dio a conocer la Camara de Productores de Leche en el oeste bonaerense.



Producción y perspectivas

Perduran buenas condiciones ambientales para la producción de leche en la Cuenca Oeste de Bs. As, que exhibe buen estado en sus rodeos, suma su aporte a un volúmen nacional que promete cerrar el 2021 creciendo 3,5% por encima de 2020 y alcanzar probablemente los 11.500 mill de litros/año. Lo que habrá sido posible al haber contado con pasto y reservas para compensar en los costos incómodas relaciones de precios con los granos y la inflación en u$s de los insumos.

Diciembre: La cadena se prepara para enfrentar el verano

Hoy las industrias venden toda la leche que ingresan, no forman stocks, las pymes queseras de a poco logran mover sus listas, otras empresas tienen negociaciones con la SCI por la necesaria actualización periódica de precios en un marco inflacionario. La leche que se puede, se exporta (va a ser el 25% del total). A su vez los tambos se disponen a transitar el período de secado de vacas, y de cuidado de los rodeos frente al stress térmico. La cadena se prepara y necesita que la “macro” no le patee en contra.

El Año Nuevo, nosotros y las oportunidades

Cuando en la lechería miramos para atrás, suele aparecer la imagen amarga de “lo que pudo ser y no fue”. Una metáfora del país. Sin embargo, si lo analizamos, veremos que no ha sido tan así. Y que a pesar de todo, hemos podido hacer y transformar muchas cosas.

Aprendimos que ante la adversidad, sólo sirve preguntarnos qué podemos hacer juntos para superarla. Y ahora, en Navidad y Año Nuevo,

podemos reconocernos. Somos nosotros, los lecheros. Los que tenemos en nuestras manos el futuro de la actividad, y los que, cuando

miramos allá adelante, antes que cualquier otra cosa, buscamos y vemos las oportunidades